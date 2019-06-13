Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу

В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.

Вообще в ходе проверки было выявлено четыре случая, когда родители оформляли липовый документа для своего первоклашки, чтобы он мог попасть в ту школу, в которую они хотят, а не в ту, куда его распределили.

"Прокуратура запросила информацию в МВД, согласно ей четыре свидетельства о регистрации по месту пребывания, предъявленные родителями, не выдавались, свидетельства имеют признаки подделки", - передает пресс-служба ведомства.

Представители школ, куда были предоставлены эти бумаги, сообщили, что родители принесли их лично или через отдел приема и выдачи документов Центра муниципальных услуг.

В апреле 2019 года было возбуждено три уголовных дела, в мае 2019 - еще одно. Во всех случаях фигурантами стали родители первоклашек (ч. 3 ст. 327 УК РФ - использование заведомо подложного документа).

Одно дело направлено мировому судье. Наказание по вышеуказанной статье - штраф до 80 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, в худшем случае - арест на срок до полугода.