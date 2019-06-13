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13.06.2019 13:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке

Текст: Мария Гафурова

Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз. Попытка ответчика оспорить это решение была отклонена апелляционной инстанцией.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в 2017 году жительница Красноуфимска была планово госпитализирована в глазное отделение. Ей предстояла операция по замене хрусталика левого глаза. Из-за некачественного хирургического вмешательства появились осложнения - началось кровотечение, а сам хрусталик встал неправильно. В результате, глаз стал нечувствительным к свету и перестал видеть.

Фото: Елена Сорокина/ТАСС
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В августе женщине провели вторую операцию, но и она оказалась неудачной - произошла геморрагическая отслойка сосудистой оболочки глаза. Через десять дней пациентка вновь оказалась в операционной, однако восстановить зрение врачам не удалось.

Специалисты фонда ОМС провели экспертизу качества медицинских услуг. В ходе проверки обнаружились многочисленные дефекты в документации, к тому же отсутствовал этапный эпикриз за весь период пребывания больного в стационаре, не был проведен консилиум врачей, контрольное сканирование глазного яблока.

Пострадавшая пациентка подала иск в Красноуфимский районный суд с требованием выплаты морального ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей. Кроме того больница должна была покрыть около 15 тысяч материального ущерба и 5 тысяч рублей на юристов.

Районный суд частично удовлетворил требования и постановил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, а также - материальный ущерб и расходы на адвоката.

Больница не согласилась с решением суда и в апелляционной жалобе потребовала полностью отменить его. Свердловский областной суд оставил постановление первой инстанции без изменений, а апелляцию ответчика - без удовлетворения.

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