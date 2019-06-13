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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За эстетику прилавка

Свердловские магазины и рынки признаны лучшими в стране
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(7885)
Сразу в четырех номинациях конкурса Минпромторга РФ "Торговля России-2019" победили предприятия Среднего Урала. Звания "Лучший магазин страны" удостоились "Гипербола" и "Соболев сыр". Лучшим нестационарным объектом эксперты назвали "Торговую галерею на проспекте Космонавтов". А главным розничным рынком России признан Областной рынок на Громова.

Удивительно, но свердловские предприятия раньше никогда не участвовали в подобных конкурсах. Сложно сказать почему, ведь участие бесплатное. "Никакого специального предварительного отбора конкурсантов нет, заявки должны подавать сами хозяйствующие субъекты. В этом году решились - и сразу четыре победы!" - радуются в региональном министерстве АПК и продовольствия.

В рейтинге российских регионов по обороту розничной торговли Свердловская область занимает пятое место

Крупнейший продуктовый гипермаркет известен многим екатеринбуржцам, как и популярная торговая галерея на Уралмаше. А вот фирменный магазин местной сыроварни существует не так давно, но эстеты и гурманы уже заметили его дизайн и наполнение. Кстати, девиз сыроваров из села Малобрусянского Белоярского района - "За сыр во всем мире!", а в ассортименте в основном элитные сыры: чеддер, король голубых сыров "Стилтон", сыр "Малахит" (сварен из козьего молока по рецепту знаменитого французского "Рокфора") и другие.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Ретейлерам запретили возвращать непроданные продукты

Если первые три объекта принадлежат частным компаниям, то учредитель рынка на улице Громова в Екатеринбурге - ГУП. Областной рынок создан восемь лет назад по инициативе губернатора и правительства Свердловской области. Он должен был решить сразу несколько задач: обеспечить местных товаропроизводителей и фермерские хозяйства доступными торговыми площадями, а также снизить цену на продукты, убрав из цепочки посредников. Когда пять лет назад куратором рынка стало региональное мининвестразвития, его специализация была расширена: ярмарки и выставки стали постоянными, а проблему сбыта продукции малых предприятий удалось решить путем создания кооперации.

Сегодня торговый комплекс ежедневно принимает около 10 тысяч покупателей. На семи тысячах квадратных метров представлено более ста тысяч товаров. Сюда приезжают продавцы мяса, рыбы, яиц, меда, молочных продуктов и овощей со всего УрФО. Например, картофелем, морковью и редькой торгует фермерское хозяйство "Хромцово" из Белоярского района, перепелиные яйца поставляет КФХ Баклыковой из Сысерти, молочные продукты - КФХ Цепилова из села Брусянского. Здесь также работают многие "сопутствующие" предприятия, например, кофейня, пекарня, столовая…

- В рейтинге регионов УрФО Свердловская область занимает сразу три первых места: по обороту розничной торговли, по обороту розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и по обороту розничной торговли на душу населения. А в российском рейтинге по обороту розничной торговли наш регион стал пятым, - подчеркивает министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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