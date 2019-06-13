Уральские аграрии и пищевики намерены к 2024 году в 2,5 раза увеличить экспорт своей продукции - с прошлогодних 250 миллионов долларов до 600 миллионов. С одной стороны, такую задачу ставит руководство страны, поэтому региональным властям приходится держать руку на пульсе. С другой - увеличение поставок за рубеж в интересах самих производителей, которые по многим позициям уже насытили местный рынок.

Земляков накормили

В УрФО и по объемам сельхозпроизводства в целом, и по экспорту лидирует Челябинская область. В основном она поставляет за рубеж масложировую продукцию, а также зерно и продукты его переработки. В прошлом году экспортные поставки выросли на 30 процентов - до 108,4 миллиона долларов. При этом акцент делается на увеличении доли товаров с высокой добавленной стоимостью: помимо более высокой цены плюс в том, что в регионе развивается собственное производство, создаются рабочие места.

Как сообщили в региональном минсельхозе, в 2017-2018 годах экспорт продукции пищевой переработки вырос вдвое - с 36 до 72 миллионов долларов. В этом году планируется увеличить объем до 150 миллионов. Южноуральские аграрии готовы поставить на внешний рынок 100 тысяч тонн мяса птицы, 50 тысяч тонн муки и 60-70 тысяч тонн других продуктов из переработанного зерна (круп, макарон и т.д.), а также 40 тысяч тонн масложировой продукции.

Отметим, что Челябинская область занимает 26 процентов отечественного рынка макаронных изделий, 9 - крупы, около 8 процентов - муки. Это стало возможным благодаря увеличению производства зерна: в нынешнем году планируют собрать не менее 1,8 миллиона тонн, а к 2024 году - 2,5 миллиона. Одновременно в регионе строятся новые перерабатывающие мощности - реализуются два инвестпроекта по выпуску макарон и круп стоимостью 4,5 миллиарда рублей. Сегодня производство таких продуктов на Южном Урале уже втрое превышает потребности местного населения, мяса и субпродуктов в целом в два раза, а курятины - в три: 98 килограммов на душу населения при рекомендуемой норме 31 килограмм. Так что пищевая промышленность наращивает объемы в расчете не на земляков, а на внешний рынок - главным образом на Азию и Китай.

Бросок через границу

По выражению экспертов, китайский рынок "бездонный", особенно востребована там экологически чистая сельхозпродукция, которую как раз могут поставлять российские компании. Однако экспортерам приходится преодолевать серьезные барьеры.

- В Китае очень высокая ввозная пошлина на муку. Ее не платят лишь компании, имеющие квоты - именно с ними стремится сотрудничать большинство южноуральских экспортеров, - рассказывает президент агрохолдинга "Союзпищепром" Александр Берестов.

Такие квоты получают китайские компании, имеющие госзаказ, для остальных пошлина достигает 65 процентов. По мнению экспортеров, было бы хорошо, если бы наше государство оказывало им протекционистскую поддержку. Кроме того, чтобы российские продукты стали конкурентоспособными на китайском рынке, необходимо субсидировать транспортные перевозки в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе рефрижераторные. Скажем, для доставки замороженного слоеного теста или растительных напитков необходим особый температурный режим, а сейчас их отправка за рубеж - это не только большие затраты, но и серьезные риски.

Требования на международном рынке жесткие, их выполнение требует серьезных затрат на модернизацию, а инвестиций хронически не хватает

Еще сложнее, оказывается, пробиться со своей продукцией в торговые сети КНР: входной билет стоит 50 тысяч юаней, или почти полмиллиона рублей, и это только на один вид товара.

- Мы ведем переговоры о поставках продукции в Китай на протяжении трех лет, но никаких подвижек нет, - разводит руками директор Троицкого элеватора Валтер Магакян. - Китайские делегации регулярно приезжают на производство, были в нашей лаборатории, брали продукцию на исследования, но мы по-прежнему на стадии переговоров.

По его словам, именно поэтому многие южноуральские переработчики зерна работают с партнерами из Казахстана, который географически выгодно расположен и имеет более мягкие условия ввоза продукции АПК в Китай.

Исходить из спроса

Свердловская область не зерновой регион, поэтому здесь другие статьи экспорта: яйца, курятина, кондитерские изделия, жировая продукция (прежде всего майонез), детское питание. Поставки этих товаров за рубеж не резко, но неуклонно растут. По мнению экспертов, этому способствует общее увеличение объемов и повышение качества пищевой продукции, связанные главным образом с использованием современных технологий и созданием новых производств.

- И все же вывоз избытков - не совсем правильная цель, ведь это не ответ на потребности рынка, - считает руководитель сектора развития агропродовольственных систем и маркетинговых исследований Института экономики УрО РАН Валентина Неганова. - Например, со стороны того же Китая есть огромный спрос на сою. Но нет предложений с нашей стороны, хотя, скажем, в Челябинской области были попытки реализовать соевые проекты. Кроме того, недостаточно вывозить сырье, нужно экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Увы, далеко не все уральские предприятия к этому готовы: требования на международном рынке жесткие, их выполнение связано с серьезными затратами на модернизацию, а инвестиций хронически не хватает. Вполне понятно, почему поставками за рубеж пищевых продуктов в Свердловской области занимаются лишь несколько крупных компаний. Они же получают и положенную экспортерам господдержку. К слову, она, по мнению Валентины Негановой, крупному бизнесу не особо и нужна, к тому же ведет к росту цен на внутреннем рынке. А вот средние предприятия в помощи государства как раз остро нуждаются и при условии ее получения вполне могли бы влиться в ряды экспортеров.

- Нам необходимо встроиться в глобальные цепи, а для этого детально изучить мировой рынок. При этом надо иметь в виду: нас там никто не ждет, - продолжает доктор экономических наук. - Поэтому власти должны определиться со списком подотраслей для стимулирования производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, а затем перейти от масштабных денежных вливаний к созданию общих условий для развития производства. Как, например, делают в Тюменской области, где за последние пять лет инвестиции в АПК составили 60 миллиардов рублей.

Тем временем

В челябинском минсельхозе предложили включить в общероссийский перечень экспортеров производителей макаронных изделий - это позволит им получать льготные кредиты. В 2019 году на поддержку экспорта АПК из бюджета Челябинской области направят 60 миллионов рублей. Деньги пойдут на субсидирование мероприятий по продвижению продукции на зарубежные рынки. Ранее региональные компании-экспортеры получили 44 миллиона рублей из федерального бюджета на компенсацию расходов на перевозку своих товаров.