Плакаты и карикатуры на тему борьбы с коррупцией можно увидеть в здании областного парламента. Два десятка злободневных художественных работ вывесили как раз напротив зала, где "делят казну" - проводятся заседания комитета по бюджету, финансам и налогам.

Инициаторы вернисажа - представители Союза малого и среднего предпринимательства региона. На обозрение депутатов выставили работы молодых художников, которые победили в областном конкурсе. Как подчеркнул президент союза Анатолий Филиппенков, посыл не случаен: представители предпринимательской среды, пожалуй, чаще других сталкиваются с проявлениями коррупции, избыточными проверками и бюрократической волокитой.

- С этим негативным явлением невозможно справиться одними лишь карательными мерами. Необходимо изменить общественное сознание, придав проявлениям коррупции крайне негативный, аморальный оттенок, - уверен председатель комитета Законодательного собрания по промышленной политике и предпринимательству Альберт Абзалов.

Впрочем, ряд депутатов уверен: карикатуры должны воздействовать прежде всего на посетителей парламента. У самих народных избранников, по их мнению, "никакого простора для коррупции нет".

- Мы находимся под увеличительным стеклом: отчитываемся о доходах, должны соблюдать множество предусмотренных законом ограничений. Если что нарушишь - сразу без мандата останешься, - пояснил журналистам председатель бюджетного комитета Владимир Терешков.

Выставка пользуется успехом. Откровенного смеха у экспозиции не слышно, но рисунки рассматривают с интересом, особенно творения молодых художников о взятках и подкупах.

Между тем

Не все художественные произведения на тему коррупции принимаются благосклонно. Осенью прошлого года Роскомнадзор по решению Вольского районного суда Саратовской области признал запрещенной к распространению юмористическую заметку, написанную сатириками уральского журнала "Красная бурда", о том, как брать и давать взятки, но при этом остаться на свободе. Фактически судьи приравняли юмореску к методичке или инструкции, которая поможет безнаказанно совершить противозаконное деяние, хотя авторы, напротив, высмеивали взяточников. В данный момент решение обжалуется как противоречащее нормам отечественного права и практике Европейского суда по правам человека.