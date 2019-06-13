Новости

Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминца США 21:00
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова 20:46
Болгария заплатит российским компаниям 13 млн евро за ремонт вертолетов 20:18
Пушков ответил на слова Дуды о том, что поляки храбрее русских 20:08
Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше 20:05
Стало известно, сколько проведут за решеткой Кокорин и Мамаев 19:50
Турция обвинила США в разглашении письма по С-400 19:50
В Ингушетии в автоаварии погибли три человека 19:40
Программист из Петербурга отсудил 23 млн руб за ПО для курсов 19:19
Путин дал гражданство американскому поэту 19:05
В элитном коттеджном поселке под Петербургом убили женщину 19:02
Экс-тренер "Локомотива" Славен Билич возглавил "Вест Бромвич" 19:00
В Кремле в курсе жалоб на действия полиции на "марше Голунова" 18:45
В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись шесть автомобилей 18:31
Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике 18:30
В Кремле пока не видели инициатив по смягчению статьи о наркопреступлениях 18:29
Путин поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта 18:27
Во Львове местные жители загорали на воинских захоронениях 18:23
Белорусские полярники начали подготовку к первой зимовке в Антарктиде 18:21
В Сети затравили представившую дебютный клип дочь Алсу 18:05
В Кремле не располагают информацией о причинах ЧП в Оманском заливе 18:01
Белорусскую железную дорогу оснастят тверскими вагонами 18:00
Президент ОКР: Россияне поборются за командную победу на Европейских играх 17:55
В Думе после дела Голунова изучат ситуацию с фальсификацией улик 17:47
В Петербурге начали обследовать пошедший трещинами дореволюционный дом 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
13.06.2019 19:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутатам в назидание

Карикатуры на тему коррупции украсили здание свердловского Заксобрания
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(7885)
Плакаты и карикатуры на тему борьбы с коррупцией можно увидеть в здании областного парламента. Два десятка злободневных художественных работ вывесили как раз напротив зала, где "делят казну" - проводятся заседания комитета по бюджету, финансам и налогам.

Инициаторы вернисажа - представители Союза малого и среднего предпринимательства региона. На обозрение депутатов выставили работы молодых художников, которые победили в областном конкурсе. Как подчеркнул президент союза Анатолий Филиппенков, посыл не случаен: представители предпринимательской среды, пожалуй, чаще других сталкиваются с проявлениями коррупции, избыточными проверками и бюрократической волокитой.

- С этим негативным явлением невозможно справиться одними лишь карательными мерами. Необходимо изменить общественное сознание, придав проявлениям коррупции крайне негативный, аморальный оттенок, - уверен председатель комитета Законодательного собрания по промышленной политике и предпринимательству Альберт Абзалов.

Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке
Заместитель мэра Якутска арестован за взятку

Впрочем, ряд депутатов уверен: карикатуры должны воздействовать прежде всего на посетителей парламента. У самих народных избранников, по их мнению, "никакого простора для коррупции нет".

- Мы находимся под увеличительным стеклом: отчитываемся о доходах, должны соблюдать множество предусмотренных законом ограничений. Если что нарушишь - сразу без мандата останешься, - пояснил журналистам председатель бюджетного комитета Владимир Терешков.

Выставка пользуется успехом. Откровенного смеха у экспозиции не слышно, но рисунки рассматривают с интересом, особенно творения молодых художников о взятках и подкупах.

Между тем

Не все художественные произведения на тему коррупции принимаются благосклонно. Осенью прошлого года Роскомнадзор по решению Вольского районного суда Саратовской области признал запрещенной к распространению юмористическую заметку, написанную сатириками уральского журнала "Красная бурда", о том, как брать и давать взятки, но при этом остаться на свободе. Фактически судьи приравняли юмореску к методичке или инструкции, которая поможет безнаказанно совершить противозаконное деяние, хотя авторы, напротив, высмеивали взяточников. В данный момент решение обжалуется как противоречащее нормам отечественного права и практике Европейского суда по правам человека.

Власть Работа власти Регионы Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше
Россия готова снизить цену на поставки газа на Украину
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова
Владимир Путин уволил двух генералов МВД по делу Голунова
Посольство: Россияне спасены после инцидента в Оманском заливе