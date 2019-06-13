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13.06.2019 19:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Получат курганский гектар

В Зауралье бесплатно раздают землю под строительство жилья и ведение хозяйства
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(7885)
В Курганской области приняли сразу два закона, по которым можно бесплатно получить участки для строительства жилья и ведения хозяйства. Власти рассчитывают таким образом привлечь как можно больше людей в пустеющие села и деревни.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Областные власти надеются, что благодаря новым законам на пустующих землях заколосится пшеница и вырастут новые дома. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Областные власти надеются, что благодаря новым законам на пустующих землях заколосится пшеница и вырастут новые дома. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Речь идет о землях, которые находятся в собственности региона или муниципалитетов, а также те, на которые государственная собственность не разграничена. Приоритетное право на получение участков имеют жители региона, лишившиеся единственного жилья в результате чрезвычайной ситуации или пожара. В списке льготников также соотечественники, желающие переехать из-за рубежа в Зауралье, молодые семьи и селяне, нуждающиеся в жилье, представители казачьих обществ, внесенных в госреестр.

Фото: Иван Прохоров/"Комсомольская правда"
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Механизм обретения собственного надела таков: заявители могут получить в аренду без торгов до гектара земли для строительства жилья и ведения ЛПХ в любом муниципалитете области независимо от места их проживания, за исключением Кургана, Шадринска, пригородного Кетово и Лесниковского сельсовета Кетовского района. Если в течение трех лет люди возведут на арендованном участке дом или в семье родится ребенок, земля бесплатно перейдет в их собственность.

Второй нормативно-правовой акт касается крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). В данном случае областные власти преследуют цель вовлечь максимум земли в хозяйственный оборот и одновременно поддержать КФХ. Фермеры могут бесплатно получить в собственность до 100 гектаров, если будут развивать хозяйство: построят за три года производственные объекты не менее чем на миллион рублей, создадут рабочие места. Правда, в Каргапольском, Кетовском и Щучанском районах могут выделить не более 10 гектаров, так как здесь значительно меньше нераспределенных земель сельскохозяйственного назначения, чем на других территориях.

Если дальневосточный проект нацелен на освоение необжитых земель, то курганцам предлагают наделы на территории поселений, где как минимум есть электричество и хотя бы грунтовая дорога

В Зауралье нововведения уже окрестили "курганским гектаром". Между тем еще в 2017-м, когда разрабатывалась стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2030 года, общественники предлагали запустить в регионе подобный земельный проект - тогда по аналогии с дальневосточным его хотели назвать "зауральский гектар". Но дальше слов дело не пошло.

Сегодняшний "гектар" имеет существенные преимущества: если дальневосточный проект нацелен на освоение необжитых земель, то курганцам предлагают наделы на территории поселений, где как минимум есть электричество и хотя бы грунтовая дорога. Кстати, участок можно выбрать онлайн - на региональном портале "Свободные земли".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Отметим, что новые законы не коснутся многодетных семей: для них есть специальный нормативно-правовой акт, принятый еще в 2011 году. Правда, реализация его идет сложно. По данным регионального департамента имущественных и земельных отношений, на 1 апреля 2019-го в очереди на участок для строительства дома стояло 644 многодетных семьи (всего льготников по этому закону 754). Как утверждают чиновники, земля есть, но люди отказываются от нее из-за отсутствия инфраструктуры. Некоторых не устраивает расположение. Например, в Кургане необходимо предоставить 328 участков. На территории микрорайона Зайково уже нарезано 658, но многодетные семьи не хотят брать эту землю, а стремятся туда, где есть дороги, газ, школы и детские сады. Из очереди отказников не исключают - предлагают им новые варианты.

Тем временем по региональному закону местным бюджетам предоставляются субсидии на строительство инфраструктуры на таких участках на условиях софинансирования (95 процентов средств идет из казны региона, пять - муниципальные). По словам замдиректора департамента Яны Юриной, из 519 земельных участков, которые были предоставлены в 2018 году, 16 процентов можно подключить к газу, более половины имеют грунтовые и асфальтированные дороги, везде есть условия для подключения к электросетям. Но люди ждут более привлекательных предложений. Кстати, по закону многодетные жители Кургана и Шадринска могут получить участки в других муниципалитетах, но никто из жителей областного центра пока не изъявил желания перебраться в деревню.

Между тем

В ряде субъектов РФ многодетные семьи могут вместо участка получить денежную компенсацию. Однако в Курганской области такой вариант не прошел из-за дефицита бюджета.

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