Речь идет о землях, которые находятся в собственности региона или муниципалитетов, а также те, на которые государственная собственность не разграничена. Приоритетное право на получение участков имеют жители региона, лишившиеся единственного жилья в результате чрезвычайной ситуации или пожара. В списке льготников также соотечественники, желающие переехать из-за рубежа в Зауралье, молодые семьи и селяне, нуждающиеся в жилье, представители казачьих обществ, внесенных в госреестр.
Механизм обретения собственного надела таков: заявители могут получить в аренду без торгов до гектара земли для строительства жилья и ведения ЛПХ в любом муниципалитете области независимо от места их проживания, за исключением Кургана, Шадринска, пригородного Кетово и Лесниковского сельсовета Кетовского района. Если в течение трех лет люди возведут на арендованном участке дом или в семье родится ребенок, земля бесплатно перейдет в их собственность.
Второй нормативно-правовой акт касается крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). В данном случае областные власти преследуют цель вовлечь максимум земли в хозяйственный оборот и одновременно поддержать КФХ. Фермеры могут бесплатно получить в собственность до 100 гектаров, если будут развивать хозяйство: построят за три года производственные объекты не менее чем на миллион рублей, создадут рабочие места. Правда, в Каргапольском, Кетовском и Щучанском районах могут выделить не более 10 гектаров, так как здесь значительно меньше нераспределенных земель сельскохозяйственного назначения, чем на других территориях.
В Зауралье нововведения уже окрестили "курганским гектаром". Между тем еще в 2017-м, когда разрабатывалась стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2030 года, общественники предлагали запустить в регионе подобный земельный проект - тогда по аналогии с дальневосточным его хотели назвать "зауральский гектар". Но дальше слов дело не пошло.
Сегодняшний "гектар" имеет существенные преимущества: если дальневосточный проект нацелен на освоение необжитых земель, то курганцам предлагают наделы на территории поселений, где как минимум есть электричество и хотя бы грунтовая дорога. Кстати, участок можно выбрать онлайн - на региональном портале "Свободные земли".
Отметим, что новые законы не коснутся многодетных семей: для них есть специальный нормативно-правовой акт, принятый еще в 2011 году. Правда, реализация его идет сложно. По данным регионального департамента имущественных и земельных отношений, на 1 апреля 2019-го в очереди на участок для строительства дома стояло 644 многодетных семьи (всего льготников по этому закону 754). Как утверждают чиновники, земля есть, но люди отказываются от нее из-за отсутствия инфраструктуры. Некоторых не устраивает расположение. Например, в Кургане необходимо предоставить 328 участков. На территории микрорайона Зайково уже нарезано 658, но многодетные семьи не хотят брать эту землю, а стремятся туда, где есть дороги, газ, школы и детские сады. Из очереди отказников не исключают - предлагают им новые варианты.
Тем временем по региональному закону местным бюджетам предоставляются субсидии на строительство инфраструктуры на таких участках на условиях софинансирования (95 процентов средств идет из казны региона, пять - муниципальные). По словам замдиректора департамента Яны Юриной, из 519 земельных участков, которые были предоставлены в 2018 году, 16 процентов можно подключить к газу, более половины имеют грунтовые и асфальтированные дороги, везде есть условия для подключения к электросетям. Но люди ждут более привлекательных предложений. Кстати, по закону многодетные жители Кургана и Шадринска могут получить участки в других муниципалитетах, но никто из жителей областного центра пока не изъявил желания перебраться в деревню.
Между тем
В ряде субъектов РФ многодетные семьи могут вместо участка получить денежную компенсацию. Однако в Курганской области такой вариант не прошел из-за дефицита бюджета.