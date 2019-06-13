Российские легкоатлеты выступят на Европейских играх под национальным флагом

Российские легкоатлеты будут выступать на Европейских играх в Минске под национальным флагом, а не в нейтральном статусе, как это происходит на международных соревнованиях под эгидой ИААФ.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

- В заявку сборной России входят 19 легкоатлетов. Они будут выступать в национальной униформе. В случае победы пробегут круг почета с национальным флагом. В честь победителя будет звучать российский гимн. Никаких ограничений не будет.

Поздняков также заявил, что работа по восстановлению ВФЛА продолжается.

- ОКР разочаровало последнее решение ИААФ, - отметил Поздняков. - Мы обсуждали проблему легкой атлетики с президентом МОК Томасом Бахом. МОК и ОКР разделяют мысль о том, что должны быть эквивалентные равные права у всех спортсменов и всех стран. В том, чтобы на Олимпиаде-2020 в Токио приняли участие все сильнейшие, заинтересованы все стороны. Показательным моментом будет чемпионат мира-2019 в Дохе, который пройдет в сентябре. Вся работа направлена к этим срокам.