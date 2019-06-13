Российские форварды "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев - обладатели Кубка Стэнли. В седьмом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги "блюзмены" дожали "Бостон" - 4:1 и завоевали титул впервые в 52-летней истории клуба.

В НХЛ нет недостатка в голливудских сюжетах. Но даже на этом фоне случай "Сент-Луиса" кажется особенным. Еще 3 января этого года, то есть на экваторе регулярного чемпионата, "блюзмены" уверенно замыкали турнирную таблицу всей лиги. Поверить в то, что "Сент-Луис" завершит сезон с Кубком, тогда мог, пожалуй, лишь безумец вроде болельщика, поставившего 400 долларов на победу "Блюз" при коэффициенте 1 к 250. Выигрыш счастливчика, к слову, составил 100 тысяч долларов. Да что там Кубок, вряд ли на тот момент в команде помышляли даже о плей-офф.

Что затем произошло с "Сент-Луисом", до конца объяснению не поддается. Можно восстановить цепочку кадровых перестановок, обменов, тактических решений, но в сумме это не даст искомого результата. Наверное, дело в том, что в любой сказке, а "блюзмены" сотворили именно сказку, должен оставаться элемент необъяснимого волшебства. Чего только стоит назначение наставником команды Крэйга Беруби, в прошлом тафгая, у которого прежде почти не было опыта руководства командой НХЛ. А он из временной фигуры вдруг превратился в вождя. К слову, именно так звучит его прозвище.

Успех "Сент-Луиса" соткан из личных историй игроков. Например, самый ценный игрок плей-офф Райан О"Райлли, которого "блюзмены" подписали летом, открыто признавался, что потерял интерес к хоккею. В новом клубе он заново полюбил игру, став в первом же сезоне лучшим бомбардиром команды в "регулярке". Не меньше титул MVP заслуживал 25-летний голкипер "Блюз" Джордан Биннингтон, с 16 победами в Кубке Стэнли установивший рекорд новичка. А ведь еще в том же черном для "Сент-Луиса" январе у голкипера не было ни одного матча в НХЛ в карьере.

Ну и конечно этот список был бы не полон без нашего Владимира Тарасенко. В первой половине сезона никого в "Сент-Луисе" не критиковали больше, чем россиянина, а болельщики в открытую требовали обменять игрока. С приходом Беруби вместе со всей командой перезагрузился и Тарасенко. Володя выдал шикарную концовку в "регулярке", а потом расцвел в плей-офф, набрав 17 (11+6) баллов, чему, безусловно поспособствовало рождение второго сына.

История другого россиянина, Ивана Барбашева, возможно, не такая драматичная. И тем не менее: из игрока четвертого звена Барбашев по ходу сезона превратился в важнейшую часть "Сент-Луиса". А главное, что вместе с Тарасенко они уже сотворили историю. Ведь "блюзмены" никогда не брали Кубок. Даже в те золотые времена, когда в начале 90-х за команду играли легендарные Бретт Халл и Адам Оутс.

Радуясь за "Блюз", за наших парней в то же время невозможно отделаться от чувства некоторой зависти. Завершившийся сезон стал одним из самых непредсказуемых в истории НХЛ. Преображение "золушки" из Сент-Луиса - лишь вершина айсберга. А как вам тот факт, что уже в первом раунде плей-офф вылетели почти все записные фавориты Кубка Стэнли? Инстинктивно хочется вспомнить что-нибудь подобное и у нас в Континентальной хоккейной лиге. Но сделать это не так-то просто.

Ключевое отличие НХЛ от КХЛ на данный момент кроется даже не в общем уровне игроков. Заокеанская лига - невероятно конкурентная среда. Понятие команды-династии, которая способна взять Кубок Стэнли несколько сезонов подряд, почти изжито. Настолько в сегодняшней НХЛ сложно повторить триумф. Еще год назад заокеанский тренер Ален Виньо констатировал, что "лига никогда не была настолько сложной. Команды теперь отделяет друг от друга так мало". В чем секрет? В первую очередь, в финансовой равномерности. В НХЛ невозможно безболезненно скупать пачками звезд. Да и их наличие вовсе не гарантирует результат: у "Эдмонтона" - два игрока в топ-5 лучших бомбардиров "регулярки", но команда стала лишь третьей с конца.

В КХЛ разница в материальном благополучии клубов нынче слишком велика, чтобы не влиять на предсказуемость итоговых результатов. Клубам средней руки, не говоря уже об аутсайдерах, невозможно конкурировать с клубами-толстосумами. Например, состав приходится комплектовать теми игроками, кто не подошел богачам. Таланты в бедных командах надолго не задерживаются: у клубов вроде ЦСКА или СКА всегда наготове для таких щедрое предложение. Поэтому, когда условный "Спартак" в неравном бою зарубается с питерским СКА, как в плей-офф минувшего сезона, это воспринимается уже как глоток воздуха. В руководстве Континентальной хоккейной лиги проблему, кстати, понимают. Именно поэтому с сезона 2021/2022 в КХЛ будет введен жесткий потолок зарплат. Конкуренции в лиге точно станет больше. А хоккей - интересней.