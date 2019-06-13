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13.06.2019 10:31
Рубрика: Культура

Сериал "А.Л.Ж.И.Р." про лагерь для жен изменников Родины покажут на НТВ

Текст: Сусанна Альперина
Премьера сериала - исторической драмы "А.Л.Ж.И.Р." - состоится 17 июня на телеканале НТВ, и этот проект заслуживает, чтобы о нем говорили особо. Возможно, мы увидим одну из самых сильных телевизионных сериальных работ года, сравнимую, например, с многосерийными фильмами "Шифр" и "Зорге" Первого канала или с "Пустыней" того же НТВ.

Сериал "А.Л.Ж.И.Р." основан на реальных событиях и повествует о трагической судьбе жен изменников Родины, которые попали в один из самых суровых сталинских лагерей ХХ века. Главные роли в картине исполнили заслуженная артистка России Екатерина Гусева и актриса театра и кино Дарья Екамасова. Также в картине задействованы Кирилл Плетнев, Алексей Шевченков, Кирилл Полухин, Ольга Лапшина, Наталия Аринбасарова, Клавдия Коршунова, Дина Тасбулатова, Азамат Нигманов и другие.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В основу сюжета легла история об Акмолинском лагере жен изменников Родины. АЛЖИР - это разговорное название 17-го женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области республики Казахстан. Лагерь был создан на основании приказа НКВД СССР от 15 августа 1937 года. Другое разговорное название лагеря - "26 точка", поскольку лагерь был открыт в январе 1938 года на базе 26-го поселка трудопоселений. Акмолинский лагерь считается крупнейшим советским женским лагерем и является одним из трех "островов" знаменитого "Архипелага ГУЛАГ" Александра Солженицына. По неофициальным данным, за 15 лет существования лагеря через АЛЖИР прошли 18 000 женщин, 8 000 из которых отбыли срок полностью. В разное время узницами лагеря были: жена писателя Бориса Пильняка, актриса Кира Андроникашвили, мать Булата Окуджавы, мать писателя Юрия Трифонова, певица Лидия Русланова, писательница и мать Василия Аксенова Евгения Гинзбург, мать балерины Майи Плисецкой, две сестры маршала Тухачевского, жена писателя Аркадия Гайдара, главный тренер сборной СССР по художественной гимнастике Мария Лисицина и многие другие женщины, вина которых заключалась лишь в том, что они - матери, жены, сестры или дочери "Предателей Родины", так называемые ЧСИРки.

Фото: АРСИ фильм
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История, рассказанная в сериале, охватывает период с 1938 по 1945 год. Ольга Павлова (Дарья Екамасова), жена авиаконструктора Константина Павлова, арестованная как ЧСИР (член семьи изменника родины), и выдающаяся оперная певица София Тер-Ашатурова (Екатерина Гусева), задержанная по доносу любовницы своего мужа, знакомятся в арестантском вагоне поезда, который везет их в Казахстан. Во время переезда происходит инцидент: двери вагона открываются, и начальник лагерной ВОХРы Макар Глотов (Кирилл Плетнев) вталкивает в вагон казашку Демеш (Дина Тасбулатова). Так Ольга и София знакомятся с первой заключенной. Они попадают в одно отделение лагеря, где встречают других арестанток - бывшего преподавателя химии и убежденную коммунистку Эмму Лазуркину (Ольга Лапшина), грозную уголовницу Аглаю Демидову (Клавдия Коршунова), наивную и добрую монашку Любу (Екатерина Агеева) и "бытовичку" Нюру Конько (Инна Сухорецкая).

"Эта картина рассказывает историю женщин, у которых была отобрана и отрезана жизнь. Эту историю ни в школах, ни в институтах особо не затрагивают, поэтому для меня было важно рассказать ее как можно честнее. Моя героиня профессиональная швея. У нее руки от Бога. Мне нравится ее скорость, ее внутренняя непредсказуемая полифония, беспринципность и выносливость. Она умеет любить. Конечно, она не без изъянов. Характер у нее взрывной, и она живет в своем, каком-то придуманном внутреннем мире. И она, как и другие узницы лагеря "А.Л.Ж.И.Р." потеряли детей, мужей, всю свою привычную жизнь, но не потеряли надежду", - говорит Дарья Екамасова.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
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"Наш фильм, как ни странно, не об ужасающей лагерной жизни, а о любви. Прежде всего, любви к ближнему. О милосердии, дружбе, о том, что человеческие качества выкристаллизовываются в адских условиях. Качества, которые в сытой жизни, где много удовольствий и искушений, спят и редко проявляются. Моя героиня - артистка София, яркая, с амбициями. Она купалась в цветах, в письмах поклонников, во внимании к собственной персоне и воспринимала это как должное. В начале картины моя героиня исполняет романс "…Но даже если мука и нам навек разлука отводится судьбой, то знай, что мое сердце наполнено тобой…". Она не понимает всей глубины этих слов, ей просто Господь подарил голос, и она пела бездумно, не вникая в суть. Но вдруг, в один момент, ее жизнь резко переворачивается, и она попадает в ужасные условия, в лагерь. Уходит гордыня, самолюбие, высокомерие", - рассказывает о своей работе Екатерина Гусева.

Кстати

В апреле 2019 года сериал "А.Л.Ж.И.Р." вошел в библиотеку арабской онлайн платформы TenTime. Международной дистрибуцией проекта занималась компания Global Agency. Об этом прорывном моменте для дистрибуции нашего контента за рубежом не раз писала "РГ".

 

 

 

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