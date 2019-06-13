Сколько пластика съедает человек

Каждый год люди вдыхают, выпивают или съедают в среднем 75-120 тысяч микрочастиц пластика. Особенно часто вредные вещества попадают в организм человека, когда тот ест рыбу или пьет воду из пластиковой бутылки. К такому выводу пришли канадские ученые.

Специалисты проанализировали типичную диету жителей мегаполисов и сопоставили с научными данными о концентрациях микропластика в современных продуктах питания. В итоге оказалось, что 40-60 тысяч микрочастиц пластика (размером меньше 5 мм) жители развитых стран получают с едой и водой. И еще 35-60 тысяч частиц вдыхают вместе с воздухом.

Откуда столько? К примеру, есть данные о том, что за каждые 100 км езды с шин автомобиля стирается примерно 20 граммов пластиковой пыли. Она попадает в воздух, смывается дождем в канализацию, затем - перемещается в экосистему, в организм животных, рыб. А человек все это потребляет.

Исследования показывают: микропластик может повреждать кишечник и печень. Он отрицательно влияет на эндокринную систему, может вызывать воспаление кишечника и даже рак толстой кишки.

- Эти микрочастицы скоро будут фактически во всех продуктах, - уверены канадские специалисты. Но снизить скорость их накопления в организме все-таки можно. Для этого нужно перестать пить воду из пластиковых бутылок.