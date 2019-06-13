Более чем полувековой анимационный сериал "Ну, погоди" по-прежнему остается самым любимым мультфильмом россиян. Это подтвердил очередной опрос ВЦИОМ, проведенный в июне. Голоса Анатолия Папанова (Волка) и Клары Румяновой (Зайца) стали родными 98 процентам жителей страны.

Сериал этот зародился в 1969 году, когда режиссер Геннадий Сокольский снял для детского альманаха "Веселая карусель" сюжет о погоне незадачливого Волка за смышленым Зайцем. Идея показалась перспективной, и уже летом вышел первый фильм будущей франшизы, где Волк пытался поймать и слопать Зайца на жарком пляже, среди отдыхающих, загорающих и купающихся тварей, включая семью ежей и свинью в бесчисленных лифчиках.

Сценаристами стали Феликс Камов, Александр Курляндский, Аркадий Хайт, режиссером - Вячеслав Котеночкин, которого этот сериал и перевел в ранг культовых киномастеров. Хотя к тому времени он уже был либо режиссером, либо художником таких популярных картин, как "Лягушка-путешественница", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа"…

Успех картины был невероятный. Ее снова и снова крутили по телевизору, голоса Папанова и Румяновой звучали с каждого балкона, в троллейбусах люди переругивались репликой "Ну, Заяц, погоди!". И с самого начала наметился не предусмотренный авторами парадокс: забияка Волк оказался народу ближе, чем находчивый умница Заяц, - вероятно, работала старая школьная привычка сочувствовать обитателям классной "галерки" и недолюбливать отличников.

Есть и еще одна важная закономерность: динамичное по природе кино всегда требовало максимально насыщенного действия - погонь, азартных состязаний, потасовок. Модель Волка, который постоянно гоняется за Зайцем, идеально отвечала этой потребности: ситуации сменялись мгновенно, локации стремительно перемещались из городских парков и с загородных шоссе на арену цирка или палубу корабля, авторы сериала изощрялись в придумывании все более остроумных ситуаций, приколов и ловушек. Бедолаге Волку доставалось по полной программе - он постоянно наступал на собственные грабли и попадал в им же расставленные капканы по принципу, впоследствии гениально сформулированному Черномырдиным: "Хотели как лучше, получилось как всегда". То есть сериал стопроцентно отвечал еще и любимому в народе принципу самоиронии: наблюдая злоключения Волка, зрители с упоением расчесывали собственные синяки и ушибы, полученные от безмозглости ближних или собственной глупости. Поединок Волка с Зайцем таил в себе множество скрытых метафор, которые каждый считывал по-своему. Авторский сериал стал практически фольклором. На его темы разыгрывались скетчи на эстраде, на его мотивы ставили школьные спектакли и студенческие капустники, его пародировали на радио и по телевидению.

У "Ну, погоди" несомненно есть предтеча в мировом кино: это популярнейшие фильмы американского сериала Уильяма Ханны "Том и Джерри" - о нескончаемой погоней коварного Кота за изобретательным Мышонком, которая неизменно заканчивалась полным поражением агрессора. Этот сериал существует с 1940 года, но судить о том, в какой мере его плодотворные идеи оказали воздействие на советских аниматоров, невозможно: наша страна была настолько запаянной, что даже привилегированные творцы, имевшие возможность выехать за ее границы, крайне мало знали о хитах мирового кино. Занятно, что оба сериала - и наш и заокеанский - подвергались критике моралистов за якобы пропаганду насилия. Конечно, любой из кошмаров, которые приходилось переживать Коту и его русскому собрату Волку, в жизни оказались бы смертельными, но нужно было совсем отключить в себе чувство юмора, чтобы всерьез и впрямую спроецировать эту веселую гротескную игру на жизнь.

"Том и Джерри" и сегодня, спустя семь десятилетий, не сходят с экранов. Продолжают свою жизнь и герои "Ну, погоди!". Их по-прежнему любят, они по-прежнему рекордсмены и стоят на высшем пьедестале почета.

Рядом с ними расположились собратья по народной любви "Каникулы в Простоквашино" Эдуарда Успенского и Владимира Попова (его назвал 31 процент опрошенных), "Маша и Медведь" (группа авторов - 16 процентов), "Винни-Пух" (Бориса Заходера и Федора Хитрука - 13 процентов), "Крокодил Гена" (Эдуарда Успенского и Романа Качанова - 10 процентов).