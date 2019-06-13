Солнечная и ветреная погода установится в столице России

Антициклон покидает столичный регион, унося с собой аномальную жару.

По данным синоптиков, в Москве и области воздух сегодня не прогреется выше +22 градусов, при этом почти весь день будет светить яркое солнце, осадков не ожидается. Понизит комфортность погоды порывы ветра до 15 м/с.

Вечером столбики термометров не опустятся ниже отметки +12 градусов. В пятницу и субботу теплее, но временами дождь.

Кстати, 13 июня 1998 года воздух в Москве раскалился до +30,3 градуса. А в 1885 году на термометре было всего 0,4 градуса.