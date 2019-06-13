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Рубрика: В мире

США расширили санкции против Ирана

Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки по Ирану иракскую компанию South Wealth Resources Company, а также двух иракцев. Такую информацию в среду распространил минфин США.

В ведомстве убеждены, что эти граждане Ирака, как и иракская компания, связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) - элитного военного подразделения Ирана, которое ранее администрация президента США Дональда Трампа внесла в список террористических организаций.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Американский минфин считает South Wealth Resources Company финансовым каналом КСИР, который связан с "незаконным оборотом оружия на сотни миллионов долларов" для формирований в Ираке, получающих, по мнению Вашингтона, поддержку от Тегерана. В частности, считают в ведомстве, внесенные в черный список США лица предпринимали попытки "предоставить КСИР доступ к иракской финансовой системе в обход американских санкций", - цитирует ТАСС.

Отметим, что находящимся в черном списке запрещен въезд в Соединенные Штаты, их активы в США замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

На прошлой неделе, напомним, за оказание поддержки КСИР, США ввели санкции, которые затронули сырьевой сектор Исламской республики и его крупнейшую нефтехимическую компанию. Речь идет о холдинге Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также 39 его дочерних предприятиях и иностранных компаниях-агентах продажи иранской нефти. Эта компания отвечает за 50% экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана. Ей принадлежит около 40% иранских предприятий в этой сфере.

В Тегеране считают, что потенциал давления на Иран со стороны США иссяк
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