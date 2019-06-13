США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки по Ирану иракскую компанию South Wealth Resources Company, а также двух иракцев. Такую информацию в среду распространил минфин США.

В ведомстве убеждены, что эти граждане Ирака, как и иракская компания, связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) - элитного военного подразделения Ирана, которое ранее администрация президента США Дональда Трампа внесла в список террористических организаций.

Американский минфин считает South Wealth Resources Company финансовым каналом КСИР, который связан с "незаконным оборотом оружия на сотни миллионов долларов" для формирований в Ираке, получающих, по мнению Вашингтона, поддержку от Тегерана. В частности, считают в ведомстве, внесенные в черный список США лица предпринимали попытки "предоставить КСИР доступ к иракской финансовой системе в обход американских санкций", - цитирует ТАСС.

Отметим, что находящимся в черном списке запрещен въезд в Соединенные Штаты, их активы в США замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

На прошлой неделе, напомним, за оказание поддержки КСИР, США ввели санкции, которые затронули сырьевой сектор Исламской республики и его крупнейшую нефтехимическую компанию. Речь идет о холдинге Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также 39 его дочерних предприятиях и иностранных компаниях-агентах продажи иранской нефти. Эта компания отвечает за 50% экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана. Ей принадлежит около 40% иранских предприятий в этой сфере.