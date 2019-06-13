Новости

Чубайс предложил ввести углеродный налог 06:55
ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел 06:33
У жителя Камчатки изъяли 1,2 тонны красной рыбы 06:30
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников MQ-9 05:52
В США "украинизировали" название Киева 05:22
Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой 05:19
Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть км 05:08
В пригороде Лос-Анджелеса на мужчину напала медведица 05:06
Пушков ответил главе МИД Украины на заявление о возвращении РФ в ПАСЕ 04:56
Израильские военные перехватили ракету из сектора Газа 04:05
Во Владивостоке открылся МедиаСаммит-2019 04:01
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов 03:43
Боевики напали на патруль полиции в Индии 03:30
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры 02:53
Вратарь сборной России извинился за скандал в столичном аэропорту 02:05
Канадские спутники успешно выведены на околоземную орбиту 01:43
США расширили санкции против Ирана 00:50
В Идлибской зоне деэскалации объявлен режим полного прекращения огня 00:25
Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России 12.06.2019
Метро Москвы стало лауреатом премии Международного саммита транспорта 12.06.2019
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса 12.06.2019
В Москве звезда онлайн-покера погибла в ванне 12.06.2019
Трамп готовит переброску войск в Польшу и санкции против "Северного потока-2" 12.06.2019
Вратаря "Зенита" оштрафовали после скандала в аэропорту в нетрезвом состоянии 12.06.2019
Информация о "минировании" 25 объектов в Москве оказалась ложной 12.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
13.06.2019 05:52
Рубрика: В мире

США разместят в Польше эскадрилью беспилотников MQ-9

Текст: Андрей Васильев
Фото: AP Photo/Massoud Hossaini Фото: AP Photo/Massoud Hossaini
Фото: AP Photo/Massoud Hossaini

Пентагон принял решение разместить в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников (БПЛА) MQ-9, сообщает Sputnik. Об этом говорится в совместной декларации о двустороннем сотрудничестве в области обороны, принятой после встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Анджея Дуды.

В документе указывается, что Соединенные Штаты намерены делиться с польской стороной информацией, полученной от операций этой эскадры (БПЛА), по мере необходимости, "в поддержке наших оборонных целей". Польша выразила готовность предоставить инфраструктуру для совместных проектов.

Трамп готовит переброску войск в Польшу и санкции против "Северного потока-2"

В декларации также отмечается, что США планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше примерно на 4500 человек на ротационной основе, причем тысяча дополнительных американских военнослужащих прибудут в эту страну уже в ближайшее время и "будут сосредоточены на обеспечении дополнительной обороны".

Новые войска, направляющиеся в Польшу, будут не боевыми. Это подразделения поддержки и материально-технического обеспечения, говорится в совместной декларации.

Польша является одним из самых активных членов НАТО, призывающих к наращиванию военной мощи на восточном фланге альянса. Варшава настаивает на создании постоянной военной базы США на своей территории.

Дуда, со своей стороны, выразил готовность выделить до двух миллиардов долларов на ее создание и пошутил, что он готов назвать эту базу "Форт Трамп".

Ранее сам Трамп пообещал продать Варшаве большое количество истребителей F-35.

В мире США В мире Европа Польша
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Путин: Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ