США разместят в Польше эскадрилью беспилотников MQ-9

Пентагон принял решение разместить в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников (БПЛА) MQ-9, сообщает Sputnik. Об этом говорится в совместной декларации о двустороннем сотрудничестве в области обороны, принятой после встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Анджея Дуды.

В документе указывается, что Соединенные Штаты намерены делиться с польской стороной информацией, полученной от операций этой эскадры (БПЛА), по мере необходимости, "в поддержке наших оборонных целей". Польша выразила готовность предоставить инфраструктуру для совместных проектов.

В декларации также отмечается, что США планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше примерно на 4500 человек на ротационной основе, причем тысяча дополнительных американских военнослужащих прибудут в эту страну уже в ближайшее время и "будут сосредоточены на обеспечении дополнительной обороны".

Новые войска, направляющиеся в Польшу, будут не боевыми. Это подразделения поддержки и материально-технического обеспечения, говорится в совместной декларации.

Польша является одним из самых активных членов НАТО, призывающих к наращиванию военной мощи на восточном фланге альянса. Варшава настаивает на создании постоянной военной базы США на своей территории.

Дуда, со своей стороны, выразил готовность выделить до двух миллиардов долларов на ее создание и пошутил, что он готов назвать эту базу "Форт Трамп".

Ранее сам Трамп пообещал продать Варшаве большое количество истребителей F-35.