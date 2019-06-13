Стали известны результаты ЕГЭ по химии и истории

Рособрнадзор опубликовал предварительные результаты ЕГЭ-2019 еще по двум предметам: химии и истории, которые выпускники сдавали 31 мая.

Результаты оказались немногим выше прошлогодних. Средний тестовый балл по химии вырос более чем на 1 балл, по истории - на 2,5 балла, сообщили "Российской газете" в ведомстве.

ЕГЭ по химии в этом году сдавали 89 тысяч человек, что примерно на 4 тысячи больше, чем в прошлом. Число "двоечников" - тех, кто не смог преодолеть минимальный порог в 36 баллов, сократилось примерно на 1,5 процента.

"Значимую роль в улучшении результатов ЕГЭ сыграло проведение в 2017 году национального исследования качества образования. Оно выявило серьезные проблемы в освоении химии, - считает руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Последовавшая корректировка образовательных программ и методик обучения позволила преодолеть ряд проблем. Участники, окончившие школу в 2019 году, уже показали неплохую химическую подготовку".

ЕГЭ по истории сдавали 103 тысячи человек. Число высокобалльников - ребят, которые показали результат 81-100 баллов - выросло на 2 процента. Доля участников ЕГЭ, не набравших минимальные 32 балла, наоборот, сократилась на 2,7 процента.

"Изучение истории в школах на основе историко-культурного стандарта дает положительные результаты, - сказал Сергей Кравцов. - В целом школьники знают важнейшие события истории России и исторических деятелей. Они умеют анализировать текст источника, пишут содержательные исторические сочинения. Но при этом заметные трудности испытывают при выполнении заданий на основе исторической карты, иллюстративного материала, при аргументации точки зрения на исторические события".

Напомним, основной период ЕГЭ-2019 идет ‪с 27 мая по 1 июля. Следующими Рособрнадзор объявит результаты ЕГЭ по русскому языку.