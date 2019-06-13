Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".

"Она очень особенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса - она ​​была бы фантастической. Сара, спасибо за хорошо выполненную работу!", - написал глава Белого дома.

Сандерс была назначена пресс-секретарем Белого дома в июле 2017 года, всего через несколько часов после того, как ушел в отставку Шон Спайсер. Она является дочерью бывшего губернатора Арканзаса и экс-кандидата в президенты США Майка Хакаби, и с детства увлекалась политикой.

"Я всегда говорю, что когда большинство детей прыгает через скакалку в 7 или 8 лет, она сидела за кухонным столом и слушала, как (политические комментаторы) анализируют результаты соцопросов", - сказал ее отец в интервью Fox News в мае 2017 года.

Ранее в этом году Сандерс подтвердила, что ее допросил специальный прокурор Роберт Мюллер, расследовавший факт якобы вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

"Президент призвал меня, как и всех в администрации, полностью сотрудничать со специальным прокурором. Я была рада добровольно побеседовать с ним", - сказала Сандерс в интервью ABC после того, как CNN впервые сообщила об этой новости.

Один источник сообщил ABC News, что беседа Сандерс и Мюллера состоялось примерно 7-9 месяцев назад, примерно в то же время, когда, как полагают, вызвали на нее других чиновников Белого дома.