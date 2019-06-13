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13.06.2019 19:50
Рубрика: В мире

Турция обвинила США в разглашении письма по С-400

Текст: Александр Ленин

Анкара обвинила американцев в разглашении содержания письма, которое и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан адресовал турецкому министру обороны Хулуси Акару. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, послание не соответствует духу союзнических отношений.

"Одновременно с отправлением письма его содержание разгласили прессе. Это недопустимо для серьезных государственных дел", - заявил он, отметив, что Анкара готовит ответ. В ходе телефонных переговоров Калын обсудил инцидент с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, передает издание The Daily Sabah.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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В письме, в частности, шла речь о реакции Вашингтона на приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. США уведомили Анкару о приостановке обучения турецких пилотов полетам на истребителях пятого поколения F-35.

В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что турецким летчикам надлежит покинуть территорию США до 31 июля. По словам Ибрагима Калына, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Первые лица государств в разговоре обязательно затронут накопившиеся проблемы. Анкара выражает надежду, что Вашингтон воздержится от действий, которые наносят ущерб двусторонним отношениям. Ранее глава турецкого государства подчеркнул, что вопрос с поставками российских зенитных систем C-400 закрыт, а сами комплексы будут поставлены уже в июле.

"Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело", - резюмировал Эрдоган.

В мире Ближний Восток Турция
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