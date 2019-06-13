Людям, ухаживающим за инвалидами первой группы, могут повысить компенсацию до 10 тысяч рублей в месяц. Это произойдет, если будет принят законопроект, который группа депутатов внесла на рассмотрение своих коллег в Госдуму.

В документе уточняется, что такую выплату предлагается платить неработающим трудоспособным людям, ухаживающим за инвалидом первой группы. С 1 февраля каждого года ее предлагают индексировать. А для людей, живущих на Севере, - повышать на размер районного коэффициента. Финансировать выплату предлагают из федерального бюджета.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, сейчас законодательство предусматривает выплату ежемесячной компенсации в размере 1,2 тысячи рублей людям, которые ухаживают за инвалидом первой группы (кроме инвалидов с детства этой группы, поскольку тем, кто ухаживает за ними, платят более высокую сумму). 1,2 тысячи также полагается тем, кто помогает престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо людям, достигшим 80 лет.

Такая сумма компенсации была установлена в 2008 году и ни разу с тех пор не индексировалась. Она, надо пояснить, предоставляется только людям неработающим и трудоспособным, то есть способным к труду, но оставившим работу из-за необходимости ухаживать за родными или близкими. По сути, такая выплата - это их заработок.

Впрочем, законодательство не ограничивает число лиц, за которым может ухаживать трудоспособный человек, уточняется в записке. Он может одновременно ухаживать за пятью и десятью людьми.

Сейчас 1,2 тысячи рублей в месяц составляет компенсация тем, кто ухаживает за инвалидами первой группы, за больными стариками и за людьми, которым уже исполнилось восемьдесят лет

Таким образом, его доход может достигнуть уровня прожиточного минимума. При этом государство делает за такого человека взносы в Пенсионный фонд, и у него формируется страховой стаж для последующего получения страховой пенсии.

Это создает предпосылки для многих нуждающихся людей, лишенных ухода со стороны родственников, получить постоянный уход на дому.

Но если человек ухаживает за инвалидом первой группы, то взять на себя уход за кем-то еще он не сможет, так как такой человек требует много внимания и сил.

Получается, что на него одного уходит полноценный рабочий день. И социальные работники не могут обеспечить ему полноценный уход.

Тем временем люди, которые ухаживают за инвалидами детства этой группы, получают выплату в размере 10 тысяч рублей в месяц.

"Следует отметить, что уход за инвалидом первой группы не отличается от ухода за инвалидом с детства первой группы. При этом столь огромная разница в размерах выплат ухаживающим за ними лицам вызывает социальную напряженность и чувство социальной несправедливости", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим и предлагается уравнять размеры компенсаций для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы.