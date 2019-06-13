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Рубрика: В мире

Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив

Текст: Константин Волков

Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

"Все решения будут приниматься взвешенно… У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - отметил он в интервью радио BBC Украина.

Фото: Алла Дмитриева/РГ
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Также глава Генштаба подчеркнул, что сначала надо разобраться с тем, что произошло во время последней попытки прохода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

25 ноября 2018 года два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины попытались войти в Керченский пролив (Керчь-Еникальский канал). Согласно информации российской стороны, они не уведомили о прохождении пролива, совершали опасные маневры и не выходили на связь.

Оба катера и буксир были задержаны российскими пограничниками, все 24 члена экипажей арестованы. 17 апреля Лефортовский суд в Москве продлил арест всех моряков до 24 июля. Как заявлял в ходе предвыборной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский, борьба за освобождение моряков будет одной из его главных задач.

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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