Умерла актриса из "Секса в большом городе"

Американская актриса кино, театра и телевидения Сильвия Майлз, двукратная "оскаровская" номинантка, умерла в среду Нью-Йорке в карете скорой помощи по пути в больницу. Об этом сообщил портал TMZ.

Все обстоятельства смерти Майлз, которой было 94 года, пока неизвестны, уточнено лишь, что актриса вызвала медиков, пожаловавшись, что ей стало трудно дышать.

Свои номинации Майлз получала в категории "Лучшая актриса второго плана" за "Полуночного ковбоя" с Джоном Войтом и "Прощай, моя красавица" с Робертом Митчемом.

Настоящая фамилия актрисы - Рубен Ли. Родилась в 1924 году в Нью-Йорке. Дебют - на ТВ в шестидесятые. Далее - богемная и эксцентричная жизнь в кругу Энди Уорхола.

Sylvia Miles once reduced me to a puddle of tears, humiliating me on my 19th birthday in the bathroom of the Palladium, 1986. I’ll tell the story on next week’s @RadioAndySXM WoW Report radio show pic.twitter.com/cPkuIuaWyv — James St. James (@JSJdarling) 13 июня 2019 г.

Помимо названных, Майлз снялась в фильмах и сериалах "Зло под солнцем", "Критическое состояние", "Уолл-стрит" и "Уолл-стрит: Деньги не спят", "Жизнь на Марсе", "Сказки стрип-клуба", "Дьяволицы", "Обнаженный город" и "Секс в большом городе" - всего порядка полусотни проектов.

Последней работой актрисы стала драма с Роном Джереми "Японский борщ", премьера которой состоится через месяц.