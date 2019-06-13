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Умерла актриса из "Секса в большом городе"

Новости
    13.06.2019, 12:59
Текст:   Олег Усков

Американская актриса кино, театра и телевидения Сильвия Майлз, двукратная "оскаровская" номинантка, умерла в среду Нью-Йорке в карете скорой помощи по пути в больницу. Об этом сообщил портал TMZ.

Все обстоятельства смерти Майлз, которой было 94 года, пока неизвестны, уточнено лишь, что актриса вызвала медиков, пожаловавшись, что ей стало трудно дышать.

Свои номинации Майлз получала в категории "Лучшая актриса второго плана" за "Полуночного ковбоя" с Джоном Войтом и "Прощай, моя красавица" с Робертом Митчемом.

Настоящая фамилия актрисы - Рубен Ли. Родилась в 1924 году в Нью-Йорке. Дебют - на ТВ в шестидесятые. Далее - богемная и эксцентричная жизнь в кругу Энди Уорхола.

Помимо названных, Майлз снялась в фильмах и сериалах "Зло под солнцем", "Критическое состояние", "Уолл-стрит" и "Уолл-стрит: Деньги не спят", "Жизнь на Марсе", "Сказки стрип-клуба", "Дьяволицы", "Обнаженный город" и "Секс в большом городе" - всего порядка полусотни проектов. 

Последней работой актрисы стала драма с Роном Джереми "Японский борщ", премьера которой состоится через месяц.

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