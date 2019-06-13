В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку

Информация о продвижении украинских военных к Донецку не соответствует действительности, заявили представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Продвижение их (украинских военных - прим. "РГ") вглубь Марьинки нет", - рассказал заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, которого цитирует ТАСС. Вместе с тем он подтвердил, что украинская сторона усилила интенсивность обстрелов.

Накануне некоторые СМИ со ссылкой на официального представителя 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назара Ильницкого сообщили, что подразделения ВСУ приблизились вплотную к Донецку и заняли позиции в Марьинке к западу от города, а украинским разведчикам якобы даже пришлось войти в так называемую "серую зону" для улучшения своего тактического положения. Данные действия, уточнил Ильницкий, были частью тщательного продуманного плана.