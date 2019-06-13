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13.06.2019 17:47
Рубрика: Власть

В Думе после дела Голунова изучат ситуацию с фальсификацией улик

Текст: Татьяна Замахина

Не исключено, что статья УК о фальсификации доказательств может претерпеть изменения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о реакции депутатов на резонансную историю задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова. По словам председателя нижней палаты, профильные комитеты получат поручение изучить правоприменение указанной статьи.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Напомним, что Голунова задержали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. После того, как история получила широкий отклик в интернете и СМИ, преследование журналиста было прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". А Следственный комитет оценит правомерность действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, сообщили в МВД.

Журналисты спросили Володина о реакции нижней палаты на эту историю. Как рассказал председатель ГД, депутаты вместе с экспертным сообществом проведут анализ практики применения норм уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за фальсификацию доказательств и превышение полномочий. Он уточнил, что "поручения будут даны на следующей неделе профильным комитетам". Глава нижней палаты намерен обсудить данный вопрос с председателями комитетов по безопасности и противодействию коррупции и законодательству Василием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым. Володин также не исключил возможность создания рабочей группы по данному вопросу.

По нынешним нормам, фальсификация доказательств по уголовным делам, в частности, чревата лишением свободы на срок до пяти лет. Это сопоставимо с международной практикой.

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