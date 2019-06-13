В Госдуме разработают поправки о стандартах образования детей-сирот

Законодатели обнаружили дефицит государственных требований и стандартов применительно к сиротским учреждениям. В связи с этим в Госдуме предлагают оперативно определить стандарты и требования к образованию и воспитанию сирот.

Поправки будут касаться воспитания в социальных учреждениях, в том числе в сфере обучения будущей профессии в старших классах.

С предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

- На законодательном уровне надлежит конкретизировать уровень ответственности министерств за проведение конкретной работы по детям-сиротам, - заявила она.

Кроме того, по ее словам, надлежит дать более четкое определение тому, что являет собой процесс воспитания детей, которые находятся в специальных учреждениях.