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13.06.2019 11:06
Рубрика: Власть

В Госдуме заявили о необходимости лицензировать ветеринарные клиники

Ветклиники нужно снова начать лицензировать, чтобы предотвратить возможность проведения животным операций, которые калечат их. Об этом, в частности, заявил глава комитета нижней палаты по экологии и охране оружающей среды Владимир Бурматов.

К таким операциям, по его мнению, относится удаление когтей животных, подрезание и даже удаление голосовых связок питомцев и их татуирование.

Фото: iStock
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"Мы предлагаем Минсельхозу вернуться к лицензированию ветеринарных клиник​​​. Оно существовало до 2007 года, потом лицензии стали необязательными и сейчас лицензируются клиники, если в них ведется фармацевтическая деятельность, то есть если они продают какие-то лекарства, а делать они могут в этих клиниках все, что угодно", - заявил Бурматов РИА Новости.

Как добавил собеседник агентства, в таких ветеринарных клиниках зачастую работает персонал без соответствующего образования и опыта.

Новая мера стала бы рычагом воздействия на недобросовестные клиники. В настоящее же время оказать влияние на работу этих заведений практически невозможно, заключил глава думского комитета.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума
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