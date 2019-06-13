В Госдуме заявили о необходимости лицензировать ветеринарные клиники

Ветклиники нужно снова начать лицензировать, чтобы предотвратить возможность проведения животным операций, которые калечат их. Об этом, в частности, заявил глава комитета нижней палаты по экологии и охране оружающей среды Владимир Бурматов.

К таким операциям, по его мнению, относится удаление когтей животных, подрезание и даже удаление голосовых связок питомцев и их татуирование.

"Мы предлагаем Минсельхозу вернуться к лицензированию ветеринарных клиник​​​. Оно существовало до 2007 года, потом лицензии стали необязательными и сейчас лицензируются клиники, если в них ведется фармацевтическая деятельность, то есть если они продают какие-то лекарства, а делать они могут в этих клиниках все, что угодно", - заявил Бурматов РИА Новости.

Как добавил собеседник агентства, в таких ветеринарных клиниках зачастую работает персонал без соответствующего образования и опыта.

Новая мера стала бы рычагом воздействия на недобросовестные клиники. В настоящее же время оказать влияние на работу этих заведений практически невозможно, заключил глава думского комитета.