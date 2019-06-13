В Японии машина протаранила колонну детей

В Японии машина въехала в группу воспитанников детского сада. В результате инцидента две девочки в возрасте пяти и шести лет получили ранения. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу. По предварительным данным, у одного ребенка диагностирован перелом плеча.

Происшествие произошло в городе Нисиномия (префектура Хёго) около 10:00 по местному времени. Дети в сопровождении воспитателя были на прогулке, передает телерадиокомпания NHK.

Правоохранители установили, что за рулем автомобиля находилась женщина в возрасте 69 лет. В настоящее время она задержана. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, что в мае этого года схожее ЧП произошло в городе Оцу префектуры Сига. В тот раз машина наехала на группу детей дошкольного возраста. В результате погибли один мальчик и одна девочка. Тринадцать малышей и один воспитатель были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.