Новости

США расширили санкции против Ирана 00:50
В Идлибской зоне деэскалации объявлен режим полного прекращения огня 00:25
Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России 12.06.2019
Метро Москвы стало лауреатом премии Международного саммита транспорта 12.06.2019
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса 12.06.2019
В Москве звезда онлайн-покера погибла в ванне 12.06.2019
Трамп готовит переброску войск в Польшу и санкции против "Северного потока-2" 12.06.2019
Вратаря "Зенита" оштрафовали после скандала в аэропорту в нетрезвом состоянии 12.06.2019
Информация о "минировании" 25 объектов в Москве оказалась ложной 12.06.2019
Путин на Совбезе обсудил подготовку к ШОС 12.06.2019
Подержанный УАЗ "Хантер": зачем он нужен и что в нем не ломается 12.06.2019
В Госдуме оценили реакцию Киева на возможное возвращение России в ПАСЕ 12.06.2019
Почему не стоит ехать в Грузию на легковушке, или как Jeep по горам лазил 12.06.2019
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан 12.06.2019
Путину рассказали о дьяках на Руси 12.06.2019
В Краснодаре прошел выпуск офицеров защиты информации 12.06.2019
Издания ко II Европейским играм презентованы на книжной ярмарке в Португалии 12.06.2019
Замминистры иностранных дел РФ и США обсудили политическую стабильность 12.06.2019
Современный двигатель Lada оказался хуже мотора Opel 20-летней давности 12.06.2019
На Кубани от горящего дома вспыхнули два торговых ларька 12.06.2019
В МФЦ расскажут, как открыть бизнес в Instagram 12.06.2019
Гитариста группы "Бахыт-Компот" не впустили на Украину 12.06.2019
Всего один бутерброд: Названы симптомы заражения опасной бактерией 12.06.2019
В Афинах запустили приложение, которое помогает бороться с жарой 12.06.2019
Японский кинорежиссер Такэси Китано развелся с женой 12.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
13.06.2019 00:25
Рубрика: В мире

В Идлибской зоне деэскалации объявлен режим полного прекращения огня

В Сирии в Идлибской зоне деэскалации напряженность снизилась за последние сутки благодаря соглашению о прекращении огня с 00 часов 00 минут 12 июня этого года. Договоренность была достигнута по инициативе российской стороны при посредничестве РФ и Турции.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Рябков: США мешают нормализации ситуации в Сирии

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин. Он отметил значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Так, если 11 июня боевиками было совершено 12 обстрелов, которым подверглись населенные пункты в провинциях Латакия, Хама, Алеппо, то в течение 12 июня - всего две атаки, зафиксированные в Хаме.

В Минобороны РФ подчеркнули, что правительственные силы Сирии, придерживаясь достигнутых договоренностей, ответный огонь не открывали, пишет ТАСС.

В начале этой недели, напомним, сирийская армия отбила нападение боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") на два своих поста в районе города Пальмира. По данным местных СМИ, террористы понесли потери. До этого, к югу от Пальмиры боевики атаковали патруль сирийской армии. В результате погибли трое военнослужащих САР.

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля
В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Путин: Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ