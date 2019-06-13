В Идлибской зоне деэскалации объявлен режим полного прекращения огня

В Сирии в Идлибской зоне деэскалации напряженность снизилась за последние сутки благодаря соглашению о прекращении огня с 00 часов 00 минут 12 июня этого года. Договоренность была достигнута по инициативе российской стороны при посредничестве РФ и Турции.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин. Он отметил значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Так, если 11 июня боевиками было совершено 12 обстрелов, которым подверглись населенные пункты в провинциях Латакия, Хама, Алеппо, то в течение 12 июня - всего две атаки, зафиксированные в Хаме.

В Минобороны РФ подчеркнули, что правительственные силы Сирии, придерживаясь достигнутых договоренностей, ответный огонь не открывали, пишет ТАСС.

В начале этой недели, напомним, сирийская армия отбила нападение боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") на два своих поста в районе города Пальмира. По данным местных СМИ, террористы понесли потери. До этого, к югу от Пальмиры боевики атаковали патруль сирийской армии. В результате погибли трое военнослужащих САР.