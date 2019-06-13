В Индонезии более 5,7 тысячи человек покинули дома из-за наводнений

В Индонезии из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси свыше 5,7 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщило агентство Синьхуа, ссылаясь на национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. По его данным, реки Лалинду, Валасола и Ландаве из-за ливней вышли из берегов и затопили поселения. Местные жители вынуждены искать укрытие на возвышенностях, пишет РИА Новости.

Потоками воды были смыты 202 дома и четыре моста, уничтожена почти тысяча гектаров рисовых полей и затоплены 420 гектаров рыбных прудов. Сейчас местные власти оказывают помощь пострадавшим.