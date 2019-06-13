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Рубрика: В мире

В Индонезии более 5,7 тысячи человек покинули дома из-за наводнений

В Индонезии из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси свыше 5,7 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Об этом сообщило агентство Синьхуа, ссылаясь на национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. По его данным, реки Лалинду, Валасола и Ландаве из-за ливней вышли из берегов и затопили поселения. Местные жители вынуждены искать укрытие на возвышенностях, пишет РИА Новости.

Потоками воды были смыты 202 дома и четыре моста, уничтожена почти тысяча гектаров рисовых полей и затоплены 420 гектаров рыбных прудов. Сейчас местные власти оказывают помощь пострадавшим.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
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