В Кремле не располагают информацией о причинах ЧП в Оманском заливе

Пока никто не располагает информацией о причинах инцидентов в Оманском заливе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кремль не может вести по поводу этих инцидентов контакты - скорее наше внешнеполитическое ведомство", - сказал Песков, отвечая на просьбу сообщить реакцию Кремля на случившееся, а также на вопрос, были ли контакты с Ираном или другими странами на эту тему.

"Насколько мы знаем, пока никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит​​​. Этого не знает никто, поэтому какие-то заявления здесь вряд ли возможны", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе было нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous.