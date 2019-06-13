В Минобрнауки предложили выдавать дипломы вузов в электронном виде

Возможно ли, что в будущем диплом вуза как твердая "обложка" с тиснением и вкладышем с оценками станет анахронизмом? Появилась информация, что уже в следующем году несколько вузов начнут выдавать выпускникам диплом в электронном виде. Такую инициативу якобы предлагает Министерство науки и высшего образования. Зачем?

В пресс-службе Минобрнауки "Российской газете" подтвердили: действительно, такая работа ведется. Но получение диплома в электронном виде - не самоцель. И даже борьба с липовыми дипломами здесь не главное. Эта проблем решается по-другому: с 2012 года при Рособрнадзоре создается реестр документов гособразца об образовании и ученых степенях. В него вносятся оцифрованные данные обо всех выданных дипломах, начиная аж с 1960 года. Причем "свежие" документы должны попасть в реестр не позднее 60 дней с момента выдачи. Так ведется учет.

Нынешняя же инициатива - о другом.

- Сегодня значимой задачей, которая стоит перед системой образования, становится учет всех достижений учащихся и их отражение в цифровом формате, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Цель? Помощь выпускникам вузов в трудоустройстве. Сегодня работодателям важно оперативно и в полном объеме получать информацию о потенциальных кандидатах. Их волнуют и уровень образования, и реальные навыки. Легче всего увидеть это в связке "диплом-портфолио", куда входят и результаты прохождения различных курсов, участие в научных исследованиях, прохождение практик, достижения в спорте и многое другое.

- В 2019 году на базе информационного ресурса "Современная цифровая образовательная среда", где собраны образовательные онлайн-курсы, начнется формирование базы цифровых индивидуальных портфолио, - отметили в пресс-службе Минобрнауки. - А в дальнейшем система будет развиваться в рамках создания цифровых университетов.

В 2019 году будут отобраны первые 5 университетов для разработки модели цифрового вуза, а в 2020 году - еще 15 вузов. Все университеты будут определяться по конкурсу.