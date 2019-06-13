В Минск едет уникальная коллекция олимпийских артефактов

В Олимпийском комитете России прошла презентация уникальной коллекции олимпийских артефактов, которая не так давно была приобретена на пожертвования крупного российского предпринимателя, главы компании "Интеррос" Владимира Потанина.

По решению бизнесмена, управлять коллекцией доверено Российскому международному олимпийскому университету во главе с ее ректором известным историком академиком Львом Белоусовым. Это одна из пяти крупнейших подобных коллекций в мире. А первыми ее воочию увидят участники и многочисленные гости II Европейских игр, которые открываются в Минске 21 июня. Уникальные олимпийские артефакты отправляются в столицу Беларуси уже через неделю. Выставка будет открыта для всех желающих с 21 июня по 14 июля - она разместится в Минской Ратуше. Вход решено сделать бесплатным.

Сейчас коллекция насчитывает 135 золотых, серебряных и бронзовых олимпийских медалей летних и зимних игр 1896-2014 годов, 30 факелов олимпийского огня 1936-2018 года, 39 почетных знаков, медалей и орденов 1936-1982 годов, семь кубков, статуэток, горнов Игр разных лет... Аукционная стоимость наградных медалей - от двух до 250 тысяч долларов. Цена факелов доходит до 170 тысяч долларов. Представляя коллекцию, Владимир Потанин заверил, что она, безусловно, будет пополняться, и что главной целью его проекта является приобщение как можно большего количества людей к истории и наследию всего олимпийского движения.

Экспозиции, составленные из различных предметов коллекции, планируется выставлять на крупнейших мировых спортивных соревнованиях: после Минска артефакты поедут на Олимпийские игры в Токио (2020), затем в Пекин (2022) и Париж (2024). В официальной части презентации, прошедшей в российском олимпийском комитете, участвовали почетный президент ОКР Александр Жуков, глава организации Станислав Поздняков, ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов, помощник президента РФ Игорь Левитин, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. На мероприятие пришли и прославленные олимпийские чемпионы, в частности, Светлана Хоркина и Алексей Немов.

Ранее Ранеее ректор Российского Международного Олимпийского университета Лев Белоусов в интервью "СОЮЗу" рассказал, как появляются и чем пополняются такие коллекции: Это одна из самых известных и богатых коллекций в мире. В ее составе - около 400 олимпийских артефактов, начиная от медалей Первых олимпийских игр современности 1896 года. Но это не только медали, здесь еще олимпийские факелы, кубки, грамоты. Вот, к примеру, диплом участника Игр 1896 года... Это очень ценная вещь - ведь, в отличие от медалей, дипломы сохраняются хуже.