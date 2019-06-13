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Рубрика: Культура

Путешествие с искусством

В ММСИ открылась выставка итальянских лицеистов
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
ViaggiArte , по-русски "Путешествие в искусство" - так называется экспозиция, собранная из лучших произведений 2 Биеннале итальянских художественных лицеев.
Выставку открыл посол Италии в России Паскуале Терраччано. Фото: Александр Корольков/ РГ Выставку открыл посол Италии в России Паскуале Терраччано. Фото: Александр Корольков/ РГ
Выставку открыл посол Италии в России Паскуале Терраччано. Фото: Александр Корольков/ РГ

Лицеи в Италии готовят выпускников младших школ к поступлению в университет по самым разным отраслям, лицеи художественные учат школьников 14-18 лет искусству: кино, архитектуре, скульптуре, живописи и не только. Из лучших скульптур, произведений живописи, графики и фотографии учащихся 150 лицеев, представленных на Биеннале 2018 года, 45 были отобраны для показа по всему миру. Темой передвижной выставки стало путешествие во всех его проявлениях.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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С куратором выставки, президентом Национальной ассоциации художественных лицеев Мариаграцией Дарданелли подходим к "Путевым заметкам" 5-го Е класса лицея городка Реджо-ди-Калабрия, с самого носка "итальянского сапога". Перед нами школьная доска в раме, вся обклеенная блокнотиками, исписанными убористым почерком, изрисованными во всех возможных цветах. Их можно полистать, почитать, полюбоваться портретами красавиц и чудовищ, рассмотреть внимательно мизансцены из комиксов...

- Ребята вели самые настоящие записные книжки, заносили туда свои впечатления, чувства, приходившие им в голову во время их путешествий, - говорит синьора Дарданелли. - Как видите, слов юным дарованиям оказалось мало, хотелось свои чувства и нарисовать.

А вот такой формы хлеб носили с собой путешественники из Сардинии: композиция "Созвездие путников" - это несколько круглых глиняных "буханок" разного цвета, посыпанных сверху семечками. По словам куратора, работа символизирует созвездие Малой Медведицы, главная звезда которого всегда служила ориентиром для путешественников.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Москве к 500-летию Тульского кремля открылась уникальная выставка

Для выставки отбирались произведения самых разных жанров, настроений, техник. Черно-белая фотоинсталляция с женскими портретами: одну прижали лицом к стеклу, другая что-то рисует на стекле пальцами, третья просто дышит на него... Похоже , эта женщина давно и подолгу путешествует по миру - своему внутреннему и внешнему, пробуя его на прочность и прозрачность. Скульптура "Я останавливаюсь - и я повсюду": стоящие на земле ступни, продолжающиеся вверх переплетением красной и черной проволок, рядом такая же рука, опершаяся о землю. Конечно, плоть человека хрупка и тонка, как тонкая железная нить, и порой нам в пути хочется на что-то опереться. Хотя бы подержаться за земную твердь.

- Эта выставка - прекрасная возможность для наших студентов испытать себя на профессиональном поприще, - говорил на открытии выставки посол Италии в России Паскуале Терраччано. - Думаю, российский зритель по достоинству оценит эти работы представителей поколения, выросшего в мире без границ, где скорость коммуникаций и перемещения в пространстве приобретает все большее значение.

"Путешествие в искусство" продлится в Москве до 7 июля, затем продолжится в Петербурге в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина.

Культура Культура Культурный обмен
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