В ММСИ открылась выставка итальянских лицеистов

ViaggiArte , по-русски "Путешествие в искусство" - так называется экспозиция, собранная из лучших произведений 2 Биеннале итальянских художественных лицеев.

Лицеи в Италии готовят выпускников младших школ к поступлению в университет по самым разным отраслям, лицеи художественные учат школьников 14-18 лет искусству: кино, архитектуре, скульптуре, живописи и не только. Из лучших скульптур, произведений живописи, графики и фотографии учащихся 150 лицеев, представленных на Биеннале 2018 года, 45 были отобраны для показа по всему миру. Темой передвижной выставки стало путешествие во всех его проявлениях.

С куратором выставки, президентом Национальной ассоциации художественных лицеев Мариаграцией Дарданелли подходим к "Путевым заметкам" 5-го Е класса лицея городка Реджо-ди-Калабрия, с самого носка "итальянского сапога". Перед нами школьная доска в раме, вся обклеенная блокнотиками, исписанными убористым почерком, изрисованными во всех возможных цветах. Их можно полистать, почитать, полюбоваться портретами красавиц и чудовищ, рассмотреть внимательно мизансцены из комиксов...

- Ребята вели самые настоящие записные книжки, заносили туда свои впечатления, чувства, приходившие им в голову во время их путешествий, - говорит синьора Дарданелли. - Как видите, слов юным дарованиям оказалось мало, хотелось свои чувства и нарисовать.

А вот такой формы хлеб носили с собой путешественники из Сардинии: композиция "Созвездие путников" - это несколько круглых глиняных "буханок" разного цвета, посыпанных сверху семечками. По словам куратора, работа символизирует созвездие Малой Медведицы, главная звезда которого всегда служила ориентиром для путешественников.

Для выставки отбирались произведения самых разных жанров, настроений, техник. Черно-белая фотоинсталляция с женскими портретами: одну прижали лицом к стеклу, другая что-то рисует на стекле пальцами, третья просто дышит на него... Похоже , эта женщина давно и подолгу путешествует по миру - своему внутреннему и внешнему, пробуя его на прочность и прозрачность. Скульптура "Я останавливаюсь - и я повсюду": стоящие на земле ступни, продолжающиеся вверх переплетением красной и черной проволок, рядом такая же рука, опершаяся о землю. Конечно, плоть человека хрупка и тонка, как тонкая железная нить, и порой нам в пути хочется на что-то опереться. Хотя бы подержаться за земную твердь.

- Эта выставка - прекрасная возможность для наших студентов испытать себя на профессиональном поприще, - говорил на открытии выставки посол Италии в России Паскуале Терраччано. - Думаю, российский зритель по достоинству оценит эти работы представителей поколения, выросшего в мире без границ, где скорость коммуникаций и перемещения в пространстве приобретает все большее значение.

"Путешествие в искусство" продлится в Москве до 7 июля, затем продолжится в Петербурге в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина.