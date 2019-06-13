В Оманском заливе атаковали танкеры

Два нефтеналивных судна подверглись атаке в водах Ормузского пролива. Об этом рассказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Поступила информация о том, что в акватории Ормузского пролива было совершено нападение на два судна, которые перевозили в том числе японские грузы", - заявил глава ведомства, которого цитирует телерадиокомпания NHK. По словам Сэко, японские специалисты в оперативном порядке анализируют поступающую информацию.

По некоторым данным, атакам подверглись два танкера. На судах были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей кораблей. Сведения о жертвах и пострадавших пока не поступали.