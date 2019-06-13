В Приамурье природный пожар локализовали с помощью взрывов

Взрывной метод прокладки минерализованных полос использовали в Амурской области, чтобы побороть крупный природный пожар, возникший в семи километрах от железнодорожной станции Пурикан.

Как сообщается на сайте регионального правительства, очаг возгорания обнаружили в ходе авиапатрулирования. Проезд к месту пожара был затруднен, и Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров решил применить взрывы. Этой методикой в Приамурье пользуются еще с 1980-х годов. И на этот раз она вновь подтвердила свою эффективность.

По периметру термоточки вручную заложили взрывчатку. После ее активации образовалась 20-километровая минполоса.

Работы начали 9 июня. Спустя почти неделю пожар удалось локализовать. Огонь успел пройти 1,5 тысячи гектаров территории.