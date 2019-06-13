В Раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к неминуемой катастрофе, считают представители Верховной рады.

"То, что сейчас происходит, это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идем. Нельзя разрывать все, что хоть чуть-чуть еще шевелится: нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом", - заявил депутат украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Законодатель уточнил, что в целом с симпатией относится к Зеленскому, но вместе с тем он желает развития своей стране. По словам парламентария, действия команды новоизбранного президента нацелены на продолжение конфликта в Донбассе.

"Мир стоит во главе угла, мира не будет - будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский - это для меня теперь катастрофа", - резюмировал Рабинович.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащие ВСУ будут жестко реагировать на обстрелы в Донбассе.