В период, предшествующий саммиту глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке прошла целая серия важных мероприятий. Одним из самых значимых стало заседание глав МИД ШОС. По словам министра иностранных дел Кыргызской республики Чингиза Айдарбекова, по его итогам был подготовлен и утвержден к подписанию главами государств-членов пакет более чем из 35 документов.

Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков (справа) приветствовал министра иностранных дел Китая Ван И на встрече в Бишкеке 21 мая 2019 года. Фото: EPA

Прошло также заседание секретарей Советов безопасности стран-участниц ШОС. По словам секретаря Совбеза КР Дамира Сагынбаева, обсуждение касалось вопросов обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Участники встречи обсудили вопросы развития сотрудничества государств - членов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также вопросы информационной безопасности.

На состоявшемся в государственной резиденции "Ала-Арча" бизнес-форуме под названием "ШОС: расширяя границы сотрудничества", разговор шел об укреплении торгово-экономических отношений в рамках организации, в том числе продвижении бизнес-контактов, а также реализации инвестпроектов и создании совместных предприятий.

Национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, построенный в 1955 году, - одно из красивейших зданий столицы Кыргызской Республики. Фото: Пресс-служба президента КР

В рамках мероприятия было подписано пять меморандумов и три соглашения, общим объемом более двух миллиардов долларов США.

В середине мая в Бишкеке прошло XVI совещание министров культуры государств - членов ШОС. Его участники обсудили состояние и перспективы в области развития культуры государств - членов. Также в повестке совещания был вопрос включения новых объектов в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Вслед за этим совещанием, в канун Дня матери, который празднуют в Киргизии, состоялся второй Форум женщин стран ШОС. Его участники обсудили вопросы реализации экономического потенциала женщин и развитие женского предпринимательства. Также были затронуты вопросы цифровизации в обеспечении равных возможностей женщин и мужчин и региональные вызовы и возможности улучшения положения женщин и девочек в рамках развития ШОС и достижения Целей в области устойчивого развития.

Кроме того, в республики прошли многочисленные культурно-гуманитарные мероприятия: фотовыставка, ежегодный международный марафон Run the Silk Road и другие.

К прибытию глав государств - членов ШОС изменилась, похорошела и столица Киргизии. По пути в госрезиденцию "Ала-Арча" установили современное уличное освещение, ограждения украсили национальными орнаментами со снежным барсом - символом Бишкека. Главную площадь страны "Ала-Тоо" также украсили яркими цветами. На фасадах зданий появились приветственные баннеры, на ограждениях - небольшие флагштоки. К приезду высоких гостей поменяли иллюминацию, здания украсили подсветкой.