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Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку

Текст: Марина Гусенко
В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Классическая окрошка готовится из картофеля, яиц, огурцов, редиски, укропа, зеленого лука, сметаны для заправки и кваса.

Теперь несколько слов про каждый ингредиент.

Фото: iStock
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Картошка должна быть красивого товарного вида. Лучше, если она будет среднего размера, в ней оптимальное количество полезных веществ и минимум вредных. Также она должна быть упругой и твердой, не иметь неприятного запаха, темных и зеленых пятен, наростов, поражений. Если зеленые "проталины" на картофеле есть, их нужно срезать, так как в них есть соланин, вредный для человека. Если картошка проросла, срежьте толстый слой кожуры.

Выбирая яйца, в первую очередь надо обращать внимание на дату изготовления и адрес производителя. Чем они свежее и чем ближе к магазину их место производства, тем лучше.

Зеленый лук и укроп нужно мелко нарубить и добавить соль, желательно, отмеченную Знаком качества. Если вы мелко нарезали зеленый лук, а он все равно жестковат, разотрите его с солью.

Качество сметаны зависит от того, как ее довозят до магазина и хранят в нем. Упаковка сметаны должна быть целой, не поврежденной, если она влажная, это говорит, что продукт неправильно хранили.

Чем залить окрошку? Классический суп заливают квасом, лучше кисловатым и несладким, например, приготовленным дома.

Фото: iStock
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Рецепты окрошки и домашнего кваса от Роскачества:

Для мясной окрошки нужен один литр кваса, 400 граммов вареного белого мяса курицы, три крупные отварные картофелины, 200 граммов вареной цветной капусты, пучок редиса, 2 яйца, пучок петрушки, соль и 50 граммов обезжиренной сметаны.

Мясо, очищенную картошку порезать мелкими кубиками, соединить с отварными соцветиями капусты. Редис нарезать кружочками. Сваренные вкрутую яйца очистить от скорлупы, размять вилкой, все перемешать, посолить, добавить квас, перед употреблением посыпать рубленой петрушкой и залить сметану.

Для домашнего кваса надо 400 граммов ржаного хлеба, три литра воды, одну чайную ложку сухих дрожжей и 50 граммов сахарного песка.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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