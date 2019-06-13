В США "украинизировали" название Киева

Совет по географическим названиям США единогласно принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины - с Kiev на Kyiv.

Это решение было принято на основании обращения посла Украины в США Валерия Чалого. Такую информацию опубликовало на странице в Facebook украинское посольство в Соединенных Штатах. Обращение было поддержано украинскими лоббистами в конгрессе США.

Название, в частности, поменяется на международных рейсах и в аэропортах, поскольку, уверяют в посольстве, международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта, ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США. Ряд международных аэропортов (Манчестера, Брюсселя, Таллина, Хельсинки) уже сменили на своих табло название столицы Украины.

Следующий шаг, по словам украинского посла, изменение написания Киева в зарубежных СМИ. Первой это сделала британская газета The Guardian.

В официальных базах Совета США по географическим названиям изменения будут внесены 17 июня, подчеркнули в украинском посольстве.