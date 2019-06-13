Лидеры Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана спустя год после саммита в китайском Циндао вновь обсудят насущные проблемы мировой политики и экономики, пути развития самой организации, играющей все более значимую роль в мире.

Главным политическим итогом саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, по оценкам международных экспертов, стало его проведение впервые с участием вновь принятых Индии и Пакистана. Таким образом, ШОС формально превратилась в крупнейшее объединение в мире: ее ВВП превышает ВВП "семерки" и составляет почти одну треть общемирового, она обладает крупнейшим потенциалом промышленного и сельскохозяйственного производства.

Результатом работы саммита в Циндао стало принятие целого ряда документов, среди которых стоит особо упомянуть итоговую "Циндаоскую декларацию". Она зафиксировала согласованную позицию государств - членов ШОС по наиболее актуальным и острым проблемам современного мира, включая вопросы безопасности, мировую торговлю, отягощенную торговыми войнами и усиливающимся санкционным прессингом.

События, прошедшие в мире за год после Циндао, показали, что сделанные тогда участниками саммита ШОС на основе анализа выводы, рекомендации и высказанные опасения в отношении новых вызовов не только не утратили к саммиту ШОС-2019 в Бишкеке своей актуальности, но и приобрели еще большую остроту.

Предваряя саммит, в мае прошла целая череда подготовительных мероприятий для окончательного согласования повестки дня главного события года ШОС. В середине месяца в Бишкеке прошло XVI заседание секретарей Советов безопасности государств - членов ШОС. Президент Киргизии - страны-председателя ШОС в 2019 году, Сооронбай Жээнбеков на встрече с ними откровенно заявил, что проходящие в мире негативные процессы могут внести дестабилизацию на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Остро стоит, по его оценке, проблема вовлечения в террористическую деятельность наших граждан. Достичь значимых результатов в борьбе с современными вызовами и угрозами можно только путем последовательной и системной реализации программы по борьбе с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом на 2019-2021 годы, принятой главами государств - членов ШОС в Циндао. По-прежнему острой проблемой для всего международного сообщества остается Афганистан с его наркобизнесом, как финансовой основой международного терроризма и соответствующей подпорки ИГИЛ.

Одной из главных тем саммита в Бишкеке станет все связанное с иранской ядерной программой. Лидеры государств - членов ШОС в "Циндаоской декларации" призвали участников Совместного всеобъемлющего плана действий к соблюдению своих обязательств в рамках сделки с Ираном для сохранения стабильности в регионе, от которой зависит и стабильность в мире в целом. Сегодня это предостережение вместе с похожей позицией ведущих стран Западной Европы еще как-то сдерживают милитаристский пыл США. Можно с уверенностью предположить, что оценки и обращения лидеров "восьмерки" к США в Бишкеке по иранской проблеме будут носить еще более четкий, конкретный характер, тем более что Иран является государством-наблюдателем при ШОС.

По-прежнему острой проблемой для всего международного сообщества остается Афганистан с его наркобизнесом, как финансовой основой международного терроризма

Год назад в Циндао председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны-участницы ШОС выступают против протекционизма, за укрепление прозрачной и недискриминационной многосторонней системы. Если ситуация в мировой торговле за прошедший год и изменилась, то только в худшую сторону. Все больше повышается градус торговой войны США и Китая, не видно конца и санкционной политике западных стран в отношении России. Большинство международных институтов и экспертов считает, что все это, а особенно противостояние США и Китая, может ввергнуть мир и его экономику в жесткий экономический кризис. Недавно США предприняли ряд конкретных шагов против тех компаний и корпораций Европы, банковских структур, которые принимают участие в строительстве "Северного потока-2", а также поставили ультиматум Турции в попытке помешать ей приобрести российскую систему ПВО С-400.

Понятно, что такие действия со стороны США нельзя расценивать иначе, как проявление "ковбойских" методов ведения конкурентной борьбы. Страны ШОС в подобной ситуации должны активизировать усилия по созданию эффективного механизма сотрудничества в рамках экономического пространства ШОС. Очевидно, это тоже найдет отражение на встрече лидеров в Бишкеке.

Выступая в мае на 12-м Астанинском экономическом форуме в Нур-Султане, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев особо обратил внимание на то, что экономическое развитие в мире лишь на первый взгляд кажется стабильным. Однако, темпы роста мировой экономики снизились с прогнозируемых 3,9 процента до 3,6. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2019 году они сократятся до 3,3 процента. Страны, по мнению Нурсултана Назарбаева, будут вынуждены усиливать борьбу за рынки, и при этом в ход идут далеко не рыночные методы конкуренции. Он видит тревожную эскалацию торговой напряженности между США, Китаем и Европой, макроэкономический стресс развивающихся экономик, рост политического популизма, санкционного противостояния между США и Россией.

Подобный ход событий может, по мнению экспертов, привести даже к изменению мировой экономической системы, в которой будет больше протекционизма. А вместо глобального рынка появятся несколько крупных региональных со своими правилами, доминирующими валютами, техническими стандартами и финансовыми системами. И если все пойдет именно по такому сценарию, то страны, объединенные ШОС, могут стать одним из крупнейших таких рынков.

Перед лицом нестабильности и неопределенности в мире члены ШОС должны активизировать всестороннее сотрудничество, чтобы способствовать стабильности и процветанию в регионе

"Государства ШОС на нынешнем этапе должны сделать особый акцент на необходимости развития экономического сотрудничества, чтобы их граждане почувствовали пользу от взаимодействия в рамках ШОС", - заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов. Итоги саммита в Циндао, по его словам, создали благоприятные условия для торговли, в том числе электронной, и инвестиций, свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и технологий, развития малого и среднего бизнеса.

Анализируя динамику развития ШОС, некоторые эксперты считают, что для качественного рывка вперед не хватало общего широкомасштабного проекта, который реально объединил бы всех ее участников. Сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы "Один пояс, один путь" может придать нужный импульс преодолению инертности ШОС в практической деятельности.

На встрече Владимира Путина с министром иностранных дел КНР Ван И, прошедшей 14 мая в Сочи, президент России особо подчеркнул, что состоявшаяся на 2-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса, одного пути" его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином позволила достичь новых важных договоренностей по продвижению сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой.

Россия и Китай, считает посол России в КНР Андрей Денисов, сотрудничают по модели сопряжения ЕАЭС и "Одного пояса, одного пути".

"Сотрудничая с Китаем в рамках выдвинутой им инициативы, Россия идет на двух ногах: во-первых - ЕАЭС и во-вторых - в качестве самостоятельного участника, но с учетом ее членства в интеграционном объединении, - заявил он на пресс-конференции в Пекине. - Я не сомневаюсь в том, что продвижение проектов в рамках инициативы Шелкового пути будет благоприятным".

К этому подталкивают и происходящие изменения в мировой экономике, и новые вызовы, и потребности разных стран. Согласно данным Всемирного банка, сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" может снизить себестоимость глобальной торговли на 1,1-2,2 процента, себестоимость торговли в экономическом коридоре Китай - Центральная Азия - Западная Азия сократится на 10,2 процента.

Россия и другие государства - члены ШОС в целом положительно оценивают инициативу "Один пояс, один путь", особенно с перспективой ее сопряжения с другими экономическими проектами. Знаковым событием стало подписание в мае 2018 года, т.е. накануне саммита ШОС в Циндао, Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и ЕАЭС, вступившего в силу в декабре того же года по решению Высшего Евразийского экономического совета. Другой член ШОС - Казахстан - со своей стороны, договорился с КНР о сопряжении "Одного пояса, одного пути" с новой Национальной экономической политикой "Нурлыжон".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на недавней встрече с генсеком ШОС Владимиром Норовым подчеркнул, что его страна является сторонником обновления экономической платформы ШОС, реализации проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Таджикистан выступает за создание транспортно-логистических маршрутов, обеспечивающих соединение Центральной Азии через Китай и Россию с юго-восточными рынками Азии и европейскими государствами, образование финансовых институтов - Банка развития, Фонда развития ШОС и учреждение Антинаркотического центра ШОС.

Cегодня созданы условия для развития торгово-экономического взаимодействия на пространстве ШОС

Сверка часов в преддверии встречи глав государств - членов ШОС в Бишкеке проходила на разных уровнях, но с одной целью - подготовить и провести ее максимально продуктивно. Практически одновременно в середине мая прошли два события, имеющие прямое отношение к саммиту в столице Киргизии. В китайском Чунцине встречались главы регионов ШОС. Их общая оценка: региональное сотрудничество стран организации имеет хорошие перспективы, а строительство "Одного пояса, одного пути" способно наполнить его конкретными взаимовыгодными проектами. В ходе чунцинской встречи целый ряд городов и областей стран -членов и стран - наблюдателей ШОС (Самарская область России, Ошская область Киргизии, Самаркандская и Бухарская области Узбекистана) подписали восемь соглашений о сотрудничестве с мегаполисом Чунцин в торговой, культурной, туристической и других сферах. О готовности развивать взаимовыгодные связи с компаниями Чунцина заявили представители Татарстана и Челябинской области. Таким образом, региональное сотрудничество на пространстве ШОС демонстрирует устойчивую положительную динамику. Возможно, в Бишкеке получит право на жизнь в структуре ШОС Форум глав регионов, необходимость и важность которого была отмечена еще в Циндаоской декларации.

Об этом же шла речь и на бизнес-форуме "ШОС: расширяя границы сотрудничества", прошедшем в Бишкеке в те же дни. В своем выступлении премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев особо подчеркнул необходимость скорейшего создания Банка развития ШОС. Внедряя и развивая такие эффективные механизмы, как свободное перемещение инвестиций, товаров, услуг и рабочей силы, единую финансово-кредитную и таможенную политику, а, возможно, и единую валюту при проведении торговых операций, это поможет созданию мощной экономической организации, от которой выиграют все страны - члены ШОС. В последнее время все настойчивее звучат голоса тех, кто ратует за создание на базе ШОС эффективно действующей региональной экономической структуры.

"Если первоначально основной задачей ШОС являлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе, то сегодня созданы условия для развития торгово-экономического взаимодействия на пространстве ШОС", - сказал на бизнес-форуме президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Актуальными, по его мнению, являются вопросы развития транспорта. Предпринимательское сообщество, в частности, связывает большие надежды с реализацией Соглашения государств - членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Оно предусматривает строительство до конца 2020 года 6 высокоскоростных дорог протяженностью более 15 тысяч километров. На саммите в Бишкеке планируется подписание ряда важных документов в этой области.

Совет министров иностранных дел ШОС, заседание которого прошло 22 мая в столице Киргизии, рассмотрел и парафировал основные документы, включая Бишкекскую декларацию, которые будут представлены главам государств для окончательного утверждения. В них отражены основные проблемы в политике, экономике, безопасности и изложены конкретные предложения по их решению.

"Перед лицом нестабильности и неопределенности в мире члены ШОС должны активизировать всестороннее сотрудничество, чтобы способствовать стабильности и процветанию в регионе", - заявил в Бишкеке министр иностранных дел КНР Ван И. ШОС, по его убеждению, остается жизнеспособной и конструктивной силой для продвижения глобального мира и развития, совместного противостояния вмешательству внешних сил.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, со своей стороны, подчеркнул, что доверительный уровень сложившихся в ШОС отношений приобретает особую ценность сегодня в условиях, когда происходит нарастание нестабильности в международных делах и конфликтного потенциала. "Я думаю, - добавил он, - что наша структура - ШОС - будет и впредь в авангарде борьбы за справедливость во всем мире".

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Владимир Путин.

Между соседними странами очень часто возникают вопросы, требующие дополнительного внимания со стороны руководства этих стран, проблемы, которые требуют решения. Это вполне естественно и нормально. Организации подобного рода, как ШОС, и создаются для того, чтобы иметь площадки для разрешения этих сложных проблем… Надеюсь, что все страны региона будут использовать эту организацию и для более глубокой работы в многостороннем формате, и для решения двусторонних вопросов.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Си Цзинпинь.

ШОС превратилась в важную силу обеспечения региональной безопасности, содействия совместному развитию и совершенствования системы глобального управления. Руководствующаяся "шанхайским духом" ШОС добилась хороших результатов в сотрудничестве в сферах безопасности, экономики и на гуманитарном направлении. Необходимо отдавать приоритет поиску общих точек соприкосновения при возникновении разногласий и ведению взаимовыгодного сотрудничества.

Нурсултан Назарбаев, первый президент Республики Казахстан:

Нурсултан Назарбаев.

Совокупную мощь трехмиллиардного человеческого потенциала наших стран следует использовать для активизации экономического сотрудничества ШОС. Важно обеспечить переход к реализации торгово-инвестиционных проектов между нашими странами с двустороннего на многосторонний уровень. Мы выступаем за то, чтобы создать в рамках организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов.