Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле. Такую информацию распространил центральный банк страны, подчеркнув, что новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков.

Новые купюры вводятся в Боливарианской республике на фоне высокой инфляции, пишет РИА Новости. После деноминации (август 2018 года), когда с банкнот были убраны сразу пять нолей, самой крупной купюрой оставались 500 боливаров при официальном курсе доллара, установленном ЦБ, в 6,14 тысячи боливаров.

Уже несколько лет наличные деньги в Венесуэле являются дефицитом. Почти все расчеты производятся либо в безналичной форме, либо в долларах.

С 2003 года иностранная валюта в Венесуэле находилась под жестким контролем властей. Все операции с ней были запрещены, что привело к появлению черного рынка валюты, где доллар стоил в десятки раз выше официального курса. В августе 2018 года власти либерализовали доллар.