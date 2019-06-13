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В Сети затравили представившую дебютный клип дочь Алсу

Поп-музыка
    13.06.2019, 18:05
Текст:   Олег Усков

Цель оправдывает средства - так называемый "хайп" вокруг юной артистки Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, не прекращается ни на день: дебютное музыкальное видео десятилетней девочки еще до выхода стало информационным "событием".

День назад Микелла Абрамова опубликовала в Instagram фото со съемок видео. За что немедля подверглась травле в комментариях. При этом, как отмечают наблюдатели, наиболее ругательные и злобные отклики тут же "вычищались".

"На днях состоялись съёмки клипа на песню #ЭтаЛюбовь с @maksim_erjan. Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!", - поделилась Микелла. Добавив, что вставать артистам приходилось в четыре утра, а закончили они работать лишь в половине второго ночи.

"Давай! Пошла реклама с Ержаном, а как же: на воре и шапка горит! Интересно, сколько за клип с Ержаном заплатили, чтобы народу глазки-то замазать?", - разгневались одни комментаторы.

"Да что вы докопались до ребёнка?? Не стыдно? Оставьте её в покое уже. Что с людьми стало, откуда столько злости?", - осаждают их вторые.

"Чтобы вы ни делали, увы, все равно осадок остался", - философски замечают третьи.

Ранее сообщалось, что отец дочери Алсу назвал результаты расследования инцидента на шоу, выявившие "накрутку" 41 000 голосов, чушью.

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