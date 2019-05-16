Новости

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" 14:56
Вышел трейлер фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" 14:20
"Чудотворцы" с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми продлены на 2-й сезон 13:31
После финала "Теории Большого взрыва" выйдет специальный эпизод 12:54
Недовольные фанаты потребовали переснять восьмой сезон "Игры престолов" 12:19

Расследование выявило "накрутку" голосов для победы дочери Алсу

ТВ и сериалы
    16.05.2019, 14:31
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети

Партнер Интерпола компания Group-IB, занимавшаяся расследованием инцидента на шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети", победителем которого стала десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, выявила нарушения при голосовании. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
На Украине подтвердили снятие запрета на въезд Федору Добронравову

"Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника "Голос. Дети" под номером 07 (Микелла Абрамова)", - говорится в официальном заявлении компании.

Как уточнили в пресс-службе Group-IB, в "накрутке" голосов в пользу юной артистки "участвовало порядка трехсот телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений".

Это - итог первых результатов проверки голосов.

Ранее сообщалось, что отец Микеллы назвал скандал вокруг дочери и ее победы на конкурсе "попыткой манипулировать общественным мнением".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

На Украине подтвердили снятие запрета на въезд Федору Добронравову 11:25
Мединский рассказал, почему смотрит "Игру престолов" 10:55
Канделаки, Безрукова, Хакамада и Задорожная об "Игре престолов" 15.05.2019
Продюсер Рудковская назвала соперника Лазарева на "Евровидении" 15.05.2019
⧣ Россия
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Названа новая дата прощания с Сергеем Доренко 15.05.2019
Фото: Анастасия Волочкова госпитализирована на Мальдивах 15.05.2019
Обнародованы результаты экспертизы крови Сергея Доренко 15.05.2019
⧣ музыка
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Сергею Лазареву понадобилась помощь врачей перед "Евровидением" 15.05.2019
Сведения о конце расследования ситуации с шоу "Голос" не подтвердились 14.05.2019
Шнуров прокомментировал скандал вокруг дочери Алсу 14.05.2019
⧣ скандалы
Фото: Helen Sloan/ HBO
Создатели "Игры престолов" объяснили, почему у Джейме "отросла" рука 14.05.2019
Семья Алсу ответила на слухи о попытке повлиять на результаты конкурса 12.05.2019
Мадонна заступилась за честь Майкла Джексона 08.05.2019