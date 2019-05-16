Расследование выявило "накрутку" голосов для победы дочери Алсу

Партнер Интерпола компания Group-IB, занимавшаяся расследованием инцидента на шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети", победителем которого стала десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, выявила нарушения при голосовании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника "Голос. Дети" под номером 07 (Микелла Абрамова)", - говорится в официальном заявлении компании.

Как уточнили в пресс-службе Group-IB, в "накрутке" голосов в пользу юной артистки "участвовало порядка трехсот телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений".

Это - итог первых результатов проверки голосов.

Ранее сообщалось, что отец Микеллы назвал скандал вокруг дочери и ее победы на конкурсе "попыткой манипулировать общественным мнением".