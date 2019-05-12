Семья Алсу ответила на слухи о попытке повлиять на результаты конкурса

Бизнесмен Ян Абрамов, отец десятилетней победительницы шестого сезона музыкального телешоу Первого канала "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой, прокомментировал циркулирующие в СМИ слухи о том, что семья юной артистки попыталась засекретить результаты разбирательства по инциденту.

Напомним. То, что девочка победила в конкурсе честно, у ряда наблюдателей вызвало сомнения. В результате чего для расследования ситуации была привлечена фирма, сотрудничающая с Интерполом - Group-IB.

По словам Абрамова, он не обращался к владельцу прав на франшизу, голландской компании Talpa, с просьбой засекретить результаты проверки голосования. И все проходящие в СМИ слухи семья Абрамовых назвала "не соответствующими действительности".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Сергея Фадеева, директора супруги бизнесмена и мамы Микеллы, певицы Алсу.

"Никто из членов семьи не обращался ни к компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу", - заверяет представитель. Указывая, что, по мнению Абрамова, информация была распространена "с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка", а также на предмет "манипулирования общественным мнением".

Ранее сообщалось, что по данному вопросу как всегда авторитетно высказался Юрий Эдуардович Лоза.