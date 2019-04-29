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Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу "Голос. Дети"

Поп-музыка
    29.04.2019, 11:25
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: instagram.com/alsou_a Фото: instagram.com/alsou_a
Фото: instagram.com/alsou_a

В скандал, связанный с подозрительными результатами конкурса "Голос. Дети", где победила дочь Алсу Микелла Абрамова, по приглашению Первого канала вмешается официальный партнер Интерпола, компания Group-IB, которая специализируется, помимо прочего, на цифровых расследованиях особой сложности. Об этом сообщается на сайте Первого канала. Вот насколько все серьезно.

Эксперты Group-IB проверят систему подсчета голосов, использованную для определения победителя конкурса, проанализируют звонки и СМС на предмет возможных накруток, выяснят, не были ли задействованы боты и прочие запрещенные технологические приемы. В общем, разберут все на винтики и рассмотрят под микроскопом каждую деталь.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Результат независимого расследования опубликуют в открытом доступе в виде отчета - чтобы его еще раз перепроверили и перепроанализировали сторонние специалисты. То есть вероятность допущения любой мельчайшей ошибки сведется практически к нулю.

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран. В том числе эксперты компании сотрудничали с ФСБ, МВД и СК РФ в работе над самыми сложными и резонансными преступлениями. Из более чем 1000 успешных расследований киберпреступных деяний (или преступных кибердеяний) свыше 150 увенчались реальными приговорами.

Ранее официальный представитель Алсу заверила, что все инсинуации не имеют под собой основания, твердо сформулировав позицию: если Микелла в чем и виновата, то лишь в том, что талантлива.

Авторитетный Юрий Лоза придерживается по обоим пунктам придерживается иного мнения: "подтасовки итогов конкурса не должны вызывать удивления", а Микелла обладает "средними музыкальными способностями".

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