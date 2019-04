Представитель Алсу сообщила об угрозах в адрес певицы

Скандал вокруг песенного конкурса Первого канала "Голос. Дети", где победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, не утихает. Теперь с опровержением слухов о нечестной борьбе и махинациях с результатами голосования выступила официальный представитель Алсу Нина Пономарева.

Как передает РИА Новости, своими соображениями Пономарева поделилась в комментариях к посту в Facebook замглавреда издания Hello! Марины Савельевой. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено?" - возмущается пресс-секретарь артистки, добавляя, что Микелла мечтала участвовать в проекте "Голос" с пяти лет. А теперь же, из-за всех этих инсинуаций, в адрес Алсу, по словам Пономаревой, поступают угрозы.

Напомним. В финале шестого сезона конкурса, который состоялся в минувшую пятницу, 26 апреля, подшефная Светланы Лободы Микелла исполнила песню Love the Way You Lie Эминема и Рианны. По итогам голосования она набрала 56,5% голосов - больше, чем все остальные участники. И выиграла, таким образом, миллион рублей. Однако тут же в соцсетях расползлись во все стороны комментарии о возможной фальсификации.

Руководство Первого канала признало, что голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", а сам Константин Эрнст сообщил, что активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила число голосов, отданных за других конкурсантов. Соответственно, было обещано все тщательно проверить и пересчитать.

Авторитетнейший и объективнейший эксперт в области всего Юрий Лоза, в свою очередь, комментируя ситуацию, констатировал, что "подтасовки итогов конкурса не должны вызывать удивления", а Микелла обладает "средними музыкальными способностями".