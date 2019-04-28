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Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг дочери Алсу

Поп-музыка
    28.04.2019, 14:53
Текст:   Олег Усков

Российский музыкант и эксперт во множестве областей Юрий Эдуардович Лоза не остался в стороне от громкого скандала на шоу Первого канала "Голос. Дети", где победителем была признана дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

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@mikellaabramova ❤️

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

Напомним. Финал шестого сезона конкурса прошел 26 апреля, и в нем Микелла, подопечная Светланы Лободы, по итогам зрительского SMS-голосования набрала 56,5% голосов, исполнив песню Эминема и Рианны Love the Way You Lie. Взяв главный приз - миллион рублей.

После чего разразился скандал: итоги голосования в пользу Абрамовой были поставлены под сомнение. А саму юную артистку подвергли травле.

По мнению Лозы, "что касается девочки по фамилии Абрамова, то ее попросту уничтожили собственные родители", поскольку не подумали, что на нее "ополчатся собратья по цеху и испортят ей всю дальнейшую карьеру".

"Насильно мил не будешь, и дураков нет", - рассуждает Юрий в комментарии News.ru. Высказывая мнение, что у Микеллы - "средние музыкальные способности". И ей бы, пожалуй, больше подошло будущее не певицы, а дизайнера или переводчика. 

Хотя, в целом, "подтасовки итогов конкурса не должны вызывать удивления. Деньги. Это аксиома, так всегда было и будет". "Скажите еще, что конкурсы красоты организованы по-другому", - язвит Юрий Эдуардович.

"Мне в принципе не интересен проект "Голос", так как это не наш продукт ("Голос. Дети" - российская версия международного проекта The Voice. Kids - "РГ-Кинократия"), он заимствован и раскручен", - заключил певец. Добавляя, что он, Лоза, вообще против проведения детских конкурсов по определению, поскольку такого рода мероприятия негативно сказывается и на психике юных исполнителей, и на развитии их дальнейшей музыкальной карьеры.

В России первый сезон проекта "Голос. Дети" вышел в 2014 году.

Ранее Алсу перепела "Все идет по плану" Егора Летова. А Микелла - песню Юлию Началовой.

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