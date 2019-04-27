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27.04.2019 20:50
Рубрика: Культура

Константин Эрнст прокомментировал победу дочери Алсу в шоу "Голос. Дети"

Текст: Сусанна Альперина
Вчера состоялся финал программы "Голос. Дети". На Первом канале программа держится уже шестой сезон. Финал был задуман грандиозный. В прямом эфире зрители, голосуя по телефону, СМС и онлайн, выбирают победителя всего сезона. Доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе голосования, направляется в помощь подопечным Благотворительного фонда "Жизнь в движении" и его программы "Хочу Ходить!"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Финалистами шестого сезона шоу стали Мариам Абделькадер, Валера Кузаков, Рената Таирова (команда Пелагеи), Ержан Максим, Миша Григорян, Настя Сисаури (команда Валерия Меладзе) и Роберт Багратян, Нино Чеснер, Микелла Абрамова (команда Светланы Лободы). К финалу самая серьезная борьба разгорелась между тремя детьми. В итоге - 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова получила 56,5% голосов зрителей. За Максима Ержана отдали свои голоса 27,9%, за Валерия Кузакова - 15,6%. По условиям шоу победитель получает миллион рублей.

Фото: Первый канал
Благодаря чему в шоу "Голос. Дети" победила дочка Алсу

Победа дочери Алсу возмутила телеаудиторию. Уже с утра следующего социальные сети были наполнены негодующими постами. Звезды шоу-бизнеса и не только они комментировали сложившуюся ситуация. Почти сразу же стало известно, что Первый канал начал проверку результатов голосования. К вечеру вещатель распространил заявление генерального директора Константина Эрнста.

"За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить. Публикация итогового протокола - самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос.Дети". Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права.

Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену "Голоса" на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", - так сказал Константин Львович.

Протокол голосования опубликован на сайте Первого канала - его может посмотреть любой желающий.

От себя лишь добавим, что с детскими шоу телевизионщикам нужно быть осторожнее. С одной стороны, они - беспроигрышный вариант "захвата эмоций" зрителя. С другой - трудно остаться в рамках искренности и не становиться заложником родительских амбиций.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Детское шоу на нашем ТВ, которое было образцом для многих поколений, - это "Утренняя звезда". Возможно, оно пришлось в свое время многим по душе, потому что участники пели, в основном, детские песни и на русском языке. Сегодня с хорошими детскими песнями, как и с другим детским контентом - не все просто. Тем не менее - на ТНТ есть шоу "Песни" - вполне себе приличное и веселое, и в нем участвуют и школьники. На НТВ - программа "Ты - супер!", где соревнуются дети, за которыми никто из родителей не постоит - к сожалению. Нет у многих из них родителей.

Шоу талантов - это прекрасная стимуляция человека - маленького ли, большого ли - двигаться к мечте, к цели. Но если с детства ему показывать, что мечта - мечтой, а победа - по расписанию, он никогда и ни во что дальше верить не будет. Вот почему проверка результатов голосования Первым каналом - правильный шаг. В Сети раздавались голоса о том, что за дочь Алсу проголосовали поклонники и друзья ее родителей, которых немало. Но в таком случае организаторам программы нужно думать, как именно поставить всех детей в равные условия.

Кстати

После неоднозначной победы Первый канал изменил утреннюю сетку вещания. "РГ" писала о том, что на следующий день после финала, 27 апреля, в 10:15 должна была быть премьера документального фильма "Голос. Дети. На самой высокой ноте", где по традиции рассказывают истории участников каждого сезона. Программу из сетки изъяли, заменив фильмом о Матроне Московской - к Пасхе. Однако на следующей неделе на Первом канале должна пройти премьера концерта "Голос. Большой концерт в Кремле". Она запланирована на 3 мая, 21:20. Канал представляет телевизионную версию традиционного кремлевского вечера с участием вокалистов и наставников разных сезонов музыкального проекта "Голос". Как пройдет сам концерт после такого скандала? По крайней мере, ясно, что к моменту его начала все точки над "и" должны быть расставлены.

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