Владимир Путин ответил на вопросы о ШОС, Украине и Молдове

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы телеканала "МИР" на актуальные международные темы. Глава государства рассказал о повышении роли Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), о восстановлении отношений с Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества.

Россия - над схваткой

Интервью состоялось накануне саммита ШОС, который пройдет 13-14 июня в Бишкеке, поэтому у Путина спросили о значении организации в целом и тех задачах, которые ставят Россия и ее союзники на нынешнем этапе.

Президент напомнил, что создание ШОС в середине 90-х годов было связано с началом работы по урегулированию пограничных вопросов. Однако затем она занялась развитием отношений по самым различным направлениям деятельности. Оказалось также, что задачи ШОС актуальны и для других стран региона, добавил российский лидер. И теперь уже 18 стран в различном качестве (участников или наблюдателей) присоединились к ее работе. Таким образом, ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией, резюмировал Владимир Путин.

Наряду с Россией инициатором создания ШОС стал Китай, хотя и другие страны-союзницы принимали активное участие в этом процессе. В связи с этим президента попросили прокомментировать его недавнее заявление, касающееся КНР. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума он высказался на тему торговой войны, которую США ведут против Китая: российский лидер сравнил Россию с умной обезьяной, наблюдающей за схваткой двух тигров свысока.

Рассказав о специфике отношений между США и КНР, Владимир Путин подчеркнул, что "даже с точки зрения здравого смысла" у России нет никакого резона вмешиваться в переговорный процесс. Однако есть одно "но", которое имеет очень серьезное значение. А именно то, что у нашей страны с Китаем "беспрецедентно хорошие и высокие отношение". В этих условиях "симпатия" России, разумеется, на стороне стратегического партнера, отметил президент.

Он подчеркнул, что любые действия, связанные с разрушением архитектуры международных отношений, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности. "Поэтому мы очень рассчитываем, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует", - резюмировал глава государства.

Сотрудничество ради мира

После участия в саммите ШОС, президенту предстоит отправиться в Душанбе на Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В преддверие этой поездки Владимир Путин рассказал о спектре проблем, которые складываются в азиатском регионе и могут быть рассмотрены на предстоящем Совещании.

- Это касается Ближнего Востока, это касается Южной Азии, - сказал президент. - Здесь много вопросов и проблем, требующих особого внимания, начиная с застарелых проблем израильско-палестинского урегулирования, кончая Афганистаном, Ираном и иранской ядерной программой, Северной Кореей и ее ядерной программой и так далее.

Путин выделил афганское направление, на котором России "энергично и с пользой" сотрудничает со многими странами мира, включая и Соединенные Штаты. Он выразил надежду, что совместная работа РФ и США на этом направлении даст хорошие результаты.

Кстати, формат СВМДА возник по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Владимиру Путину задали вопрос об отношениях с новым президентом республики, которым стал Касым-Жомарт Токаев.

У Москвы есть все основания считать, что он будет продолжать курс на развитие отношений с Россией, заверил Путин. Глава государства напомнил, что президент Токаев учился в Москве и хорошо знает Россию. "Мы очень рассчитываем на то, что все, что мы планируем, будет исполняться. У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои", - добавил российский лидер. По его словам, по мере роста товарооборота между двумя странами, диверсификации связей, возможности для сотрудничества будут только улучшаться.

В интересах народа

В ходе интервью были затронуты и отношения с Украиной. Путин выразил надежду, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не потребуется много времени, чтобы войти в курс дела на своем новом посту. Говоря в целом о взаимодействии с Украиной, он назвал восстановление отношений неизбежным. "Не может так быть между частями одного и того же народа или по-другому - между двумя братскими народами", - сказал он, говоря о нынешнем разладе.

И восстановление произойдет, как бы ни складывались отношения России с политическими элитами Украины прошлого, подчеркнул Путин. "Допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей свой деятельности ставили прежде всего личный успех и личную выгоду, и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом", - пояснил он.

Путин выразил надежду на то, что новое руководство страны "лишено таких ограничений, чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту". Российский лидер рассчитывает, что новые киевские власти смогут "действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией".

- И в направлении решения внутренних проблем - не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего в экономике и социальной сфере, - резюмировал Путин.

Ответил он и на вопрос о политическом кризисе в Молдове. Президент России заверил, что Москва не откажется от поддержки президента республики Игоря Додона в нынешней сложной ситуации в его стране. Цель - помочь ему и его партнерам по коалиции избавить страну "от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть".

Ситуация в этой стране не уникальна, заметил Путин, приведя сравнение с Украиной. Олигархи "подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все, что угодно". По мнению главы государства, "то, что сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами, так скажем, условно, по прозападным партиям, все-таки это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного государства".

То, что объединяет

И последний вопрос Путину - о перспективах развития информационного пространства СНГ. Президент назвал эту сферу очень важной, подчеркнув, что "должно быть минимальное количество различных ограничений".

- А если они и есть, они должны быть связаны исключительно только с безопасностью и какими-то общепризнанными элементами нравственности, морали и так далее, - добавил он.

По его словам, открытость нужна для того, чтобы источники информации были защищены и могли эффективно работать. "При этом, чем менее политизированы они будут, тем лучше. Информация должна распространяться. Свобода не в интересах тех, кто ее распространяет, а в интересах граждан, которые пользуются этой информацией", - резюмировал Путин.

Граждане наших стран, по его словам, должны получать интересную и конкретную информацию для того, чтобы "лучше понимать друг друга, чувствовать, что происходит у соседей и использовать самые лучшие практики, которые применяются в наших государствах".