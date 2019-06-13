Владимир Путин уволил двух генералов МВД по делу Голунова

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13.06.2019 20:09
Рубрика: Власть

Свободны

Президент уволил двух генералов МВД
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Глава государства Владимир Путин удовлетворил ходатайство министра внутренних дел России Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов.

Сайт Кремля сообщил, что президентским указом от своих должностей освобождены генерал-майор полиции, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и генерал-майор полиции, начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве Андрей Пучков.

В Думе после дела Голунова изучат ситуацию с фальсификацией улик

Увольнение связано с нашумевшим делом журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Журналист был задержан 6 июня по подозрению в торговле наркотиками. Подозрения не подтвердились, и Иван Голунов был освобожден из-под домашнего ареста 11 июня. Расследование против Голунова вели подчиненные Юрия Девяткина, а уголовное дело возбудили в управлении Андрея Пучкова. Теперь материалы внутреннего расследования министерства относительно правомерности действий сотрудников полиции направлены в СКР для оценки.

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