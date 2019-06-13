Владимир Путин уволил двух генералов МВД по делу Голунова

Глава государства Владимир Путин удовлетворил ходатайство министра внутренних дел России Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов.

Сайт Кремля сообщил, что президентским указом от своих должностей освобождены генерал-майор полиции, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и генерал-майор полиции, начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве Андрей Пучков.

Увольнение связано с нашумевшим делом журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Журналист был задержан 6 июня по подозрению в торговле наркотиками. Подозрения не подтвердились, и Иван Голунов был освобожден из-под домашнего ареста 11 июня. Расследование против Голунова вели подчиненные Юрия Девяткина, а уголовное дело возбудили в управлении Андрея Пучкова. Теперь материалы внутреннего расследования министерства относительно правомерности действий сотрудников полиции направлены в СКР для оценки.