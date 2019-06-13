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Рубрика: Власть

Стволы без криминала

Верховный суд вычеркнул из списка огнестрельного оружия электрошокеры и травматические пистолеты
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Пленум Верховного суда России подробно разъяснил, что считать огнестрельным оружием и боеприпасами.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Уголовном кодексе есть несколько статей, наказывающих за нелегальные операции с оружием. Даже несколько патронов в доме, если у человека нет на них разрешения, грозит уголовной статьей.

Фото: iStock
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По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статьям, наказывающим за незаконный оборот оружия, были осуждены 8,7 тысячи человек. Из них 1,5 тысячи получили реальное лишение свободы. Принципиальный момент в таких делах: что именно считать оружием. Если у человека нашли незарегистрированный травматический пистолет, возбуждать ли уголовное дело? Нет, отвечает постановление пленума.

"Разъяснения пленума Верховного суда подготовлены в целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об ответственности за преступления, связанные с хищением, вымогательством и незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сказал "РГ" председатель правления Ассоциация юристов России Владимир Груздев.

Например, объясняется, что следует понимать под огнестрельным оружием.

"Таковым нельзя считать пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты, электрошоковые устройства и искровые разрядники, предметы, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, - рассказывает Владимир Груздев. - Соответственно, их владельцы не попадают под статьи УК, предусматривающие ответственность за незаконное приобретение и ношение оружия, незаконное изготовление, небрежное хранение огнестрельного оружия и т.п."

За год за различные незаконные операции с оружием были осуждены 8,7 тысячи человек, из них свыше 1,5 тысячи получили реальное лишение свободы

Другой юридический вопрос: что считать хранением и ношением оружия. Если автомат зарыт в огороде, посадят ли хозяина?

Пленум Верховного суда объяснил, что следует понимать под незаконным хранением огнестрельного оружия или взрывных устройств.

Это сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.

Иными словами, если докажут, что оружие на огороде зарыл именно хозяин, то да, ему придется отвечать.

Под незаконным ношением понимают нахождение оружия "в одежде или непосредственно на теле виновного, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах".

Подвести под статью могут даже незаконные подарки. Если дарят гранату или пулемет, принимать нельзя под страхом срока.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Под незаконным приобретением оружия, как пояснил пленум, следует понимать покупку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т.п. Так что найти патроны или бомбу и не сдать в полицию - преступление.

Зато запускать фейерверки - не криминал. Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, под понятие взрывчатых веществ и взрывных устройств не попадают имитационно-пиротехнические и осветительные средства.

"По смыслу положений статей 222, 223, 225-226.1 УК РФ патроны светозвукового, травматического, газового действия, сигнальные, строительно-монтажные, учебные, охолощенные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам", говорится в постановлении пленума.

Особый вопрос: что считать малозначительными преступлениями, когда дело можно не заводить. Бывает так, что формально человек попадает под УК, но никакой опасности от него нет и лучше не наказывать.

"При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, судам необходимо учитывать, например, совокупность таких обстоятельств, как количественные характеристики (хранение нескольких патронов) и качественные показатели предмета, мотив и цель, которыми руководствовалось лицо, поведение, предшествующее совершению деяния и (или) в период совершения деяния", пояснил Верховный суд.

Под незаконным приобретением понимается даже получение оружия в дар или в счет долга. Преступлением будет и присвоение человеком найденного огнестрельного оружия

Как поясняют эксперты, например, если пенсионер хранил пару патронов, то скорее всего нет смысла его судить. Бывает так, что человек просто забыл про какие-то боеприпасы.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Или коллекционер не учел, что некоторые его безобидные экспонаты не так безобидны с точки зрения УК. По словам экспертов, практика по данным статьям УК наработана. Но с момента последних разъяснений Верховного суда на этот счет в законы были внесены серьезные поправки, поэтому некоторые моменты необходимо уточнить.

На практике серьезное наказание за хранение оружия грозит в тех случаях, когда есть данные, что человек связан с криминалом. Или у него были криминальные мотивы. Если же просто хранил из любви к искусству войны, то оружие заберут, но накажут. Без лишения свободы.

Например, недавно у некоего старшего прапорщика в Бурятии нашли винтовку Мосина со сбитыми номерами, самодельную мелкокалиберную винтовку, незарегистрированное охотничье ружье и более тысячи патронов. В итоге любитель оружия, конечно, пошел под суд. Но был приговорен только к штрафу в 100 тысяч рублей.

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