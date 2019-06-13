Сегодня, пожалуй, нет в мире ни одной серьезной международной организации, которая не использовала бы механизм "второй дорожки" - ассоциации научных центров и экспертов, занимающихся проблематикой организации и предоставляющей ей научно-аналитическую экспертизу. В случае с Шанхайской организацией сотрудничества такую роль играет Форум ШОС.

Форум был основан в 2006 году на учредительном заседании в МГИМО МИД России, и уже в том же году в статье "ШОС - новая модель успешного международного сотрудничества" российский президент Владимир Путин написал: "Форум ШОС, объединивший представителей экспертных и научных кругов,.. призван стать своеобразным неправительственным экспертным механизмом организации". А три года спустя, выступая на третьем заседании Форума в Пекине, занимавший в то время пост министра иностранных дел Китая Ян Цзечи отметил: "На протяжении двух лет, организуя различные виды обменов, дискуссии и двусторонние мероприятия, Форум проводил всесторонний обмен информацией, мнениями, выдвигал различные предложения. Снабжая государственные ведомства полезными предложениями и основаниями для принятия решений, он в значительной степени способствовал развитию ШОС. Китайская сторона это высоко оценивает".

Неофициально Форум называют "второй дорожкой" ШОС. Так обычно называют полуофициальные общественные структуры, создаваемые для экспертной поддержки международных организаций. Такие структуры существуют, например, при ООН, АСЕАН, АТЭС, ОДКБ. Согласно принятому в 2006 году на учредительном заседании регламенту, Форум является многосторонним общественным консультационно-экспертным механизмом.

Он образован для содействия и научной поддержки деятельности ШОС, развития взаимодействия научно-исследовательских и политологических центров государств-членов ШОС, проведения совместных исследований по актуальным вопросам жизни организации. А также для разъяснения задач и принципов деятельности ШОС, расширения ее связей с научными и общественными кругами, поощрения обменов мнениями между учеными и экспертами в сферах политики, безопасности, экономики, экологии, новых технологий и т.д. От каждого государства-члена в состав Форума входит один исследовательский центр, наиболее авторитетный в области исследований ШОС. Он получает статус Национального исследовательского центра ШОС и в качестве такового входит в Форум. На сегодня в ШОС восемь членов, и в составе Форума восемь национальных центров. Первыми в состав Форума вошли Институт мировой экономики и политики при Фонде первого президента Республики Казахстан, Китайский институт международных проблем при МИД КНР, Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики, Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан, Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан и наш Центр исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России. После официального вступления в ШОС Индии и Пакистана в 2018 году в Форум были приняты Индийский совет по мировым делам и Центр глобальных и стратегических исследований Пакистана.

Главное мероприятие Форума - ежегодное заседание, на которое собираются делегации, сформированные национальными центрами. Место проведения очередного заседания определяется в порядке русского алфавита названий государств-членов ШОС. Делегации, формируемые национальными центрами, могут состоять не только из их сотрудников, но и из известных экспертов по ШОС из других организаций, научных центров, вузов, министерств и ведомств. Принимающий национальный центр может приглашать и экспертов из государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, но они выступают в личном качестве и участвуют не во всех мероприятиях заседания.

Обсуждаются на заседаниях основные направления деятельности ШОС, ее сильные и слабые стороны: сотрудничество в области безопасности, экономическое сотрудничество, сотрудничество в области науки, культуры и образования. Наиболее важные проблемы в области безопасности - это борьба с терроризмом, религиозным экстремизмом, сепаратизмом, наркоторговлей, ситуация вокруг Афганистана. На заседаниях Форума обычно выступают представители Секретариата ШОС - либо генеральный секретарь, либо его заместитель, а также представители руководства принимающей стороны - министр или заместитель министра иностранных дел, глава администрации Президента. Приглашаются, конечно, и представители Региональной антитеррористической структуры - РАТС, располагающейся в Ташкенте.

Заседания Форума ШОС проходят в закрытом режиме - для большей откровенности. Порой дискуссии бывают острыми. Например, я помню жесткую полемику между таджикской и узбекской делегациями по водным проблемам. Но мы стараемся обсуждать любую проблему конструктивно. По окончании Форума составляется итоговый протокол, который отражает согласованные рекомендации. Протокол рассылается в министерства иностранных дел стран-членов и в Секретариат ШОС.

Кроме ежегодных заседаний, мы обмениваемся информацией, сотрудничаем в различных исследовательских проектах. К сожалению, пока так и не удалось наладить полноценного постоянного сотрудничества, поскольку остро стоит вопрос финансирования, есть и технические проблемы. Но мы все же надеемся развивать общие проекты именно по линии Форума, чтобы иметь возможность в промежутке между заседаниями вести совместные исследования.

Помимо участия в работе Форума каждый национальный центр ведет свою работу по исследованию ШОС, информирует собственное правительство. Мы в России, например, по заказу министерства иностранных дел готовим аналитические материалы. Однако в Форуме мы объединены общей целью - сделать ШОС более эффективной.

Мы высказываем рекомендации, доводим их до Секретариата и правительств наших стран, официальным и неофициальным путем. Например, в России мы постоянно взаимодействуем с департаментом МИДа, который занимается проблематикой ШОС, с российским Национальным координатором. Перед каждым заседанием проводим встречу в МИДе, где Национальный координатор - сегодня это известный дипломат Б.М. Хакимов - знакомит нас с практической работой ШОС, насущными проблемами, иногда рекомендует, какие вопросы можно было бы обсудить на Форуме.

Есть вопросы, которые наш центр давно ставит и настойчиво пытается провести в жизнь. Например, с самого начала мы говорили, что ШОС должна играть большую роль не только в вопросах безопасности, но и развивать экономическое сотрудничество, без которого организации будет тяжело существовать. Теперь уже признано, что экономика - важнейшее направление деятельности ШОС. Но, к сожалению, не всего удалось добиться. Например, механизм финансирования многосторонних совместных проектов в ШОС так и не появился. В отличие, например, от группы БРИКС, которая появилась позже, но смогла создать свой банк.

Но для того и существуют независимые эксперты, чтобы будоражить чиновников, высказывать новые предложения и убеждать в необходимости их реализации. Привилегия участников Форума в том, что они могут делать это не только публичным путем, но и с использованием внутренних каналов организации. И организация, как нам кажется, это ценит. Поэтому мы полны решимости продолжать и развивать нашу деятельность.